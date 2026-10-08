 Donaldas Trumpas: kiekvienas, nevadinantis dirbtinio intelekto „superintelektu“, yra priešas

Donaldas Trumpas: kiekvienas, nevadinantis dirbtinio intelekto „superintelektu“, yra priešas

2026-10-08 20:15
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), kuris yra sakęs norintis, kad dirbtinis intelektas (DI) būtų vadinamas „superintelektu“ (SI), ketvirtadienį pareiškė, kad kiekvienas, kuris nepaisys jo pageidavimų, bus laikomas „PRIEŠU“, tačiau nepatikslino, kokios bus pasekmės.

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<span>Donaldas Trumpas: kiekvienas, nevadinantis dirbtinio intelekto „superintelektu“, yra priešas</span>
Donaldas Trumpas: kiekvienas, nevadinantis dirbtinio intelekto „superintelektu“, yra priešas / Asociatyvi magnific nuotr.

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„Baltieji rūmai kiekvieną, kuris vartoja terminą „dirbtinis intelektas“, o ne plačiai pripažintą naują ir tikslesnį terminą „superintelektas“, laiko PRIEŠU!“ – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

D. Trumpas Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje praėjusį mėnesį paskelbė, kad jo vyriausybė dirbtinį intelektą oficialioje komunikacijoje pervadins „superintelektu“.

Kreipdamasis į asamblėją, D. Trumpas laikėsi griežtos pozicijos prieš DI reguliavimą ir kartu teigė, kad žodis „dirbtinis“ nuvertina šią technologiją, bei išreiškė viltį, jog likęs pasaulis perims naująjį terminą.

„Dėl žodžio „dirbtinis“ jis skamba kaip netikras intelektas“, – kalbėjo D. Trumpas.

„Superintelektas“ skamba daug geriau“ ir „yra daug tikslesnis“, sakė jis.

Ši idėja yra naujausia iš D. Trumpo administracijos sumanytų pervadinimų virtinės. 

Praėjusiais metais vykdomuoju įsaku Meksikos įlankos pavadinimas buvo pakeistas į „Amerikos įlanką“, o rugpjūtį, kilus prekybiniam ginčui su Kanada, Ontarijo ežeras buvo pervadintas į „Amerikos ežerą“.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
dirbtinis intelektas
JAV
Technologijos

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