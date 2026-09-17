Donaldas Trumpas: dėl JAV karinės bazės Lenkijoje padaryta didelė pažanga

Apie tai Vašingtonas pranešė po to, kai Varšuva patvirtino vedanti derybas su JAV šiuo klausimu.
„Mano draugo, Lenkijos prezidento Karolio Nawrockio (Karolio Navrockio) drąsaus vadovavimo dėka daroma didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti JAV sausumos pajėgų bazę“, – socialiniuose tinkluose teigė D. Trumpas.
„Jei tai įvyks, apie vietą bus pranešta labai greitai. Tai bus istorinis žingsnis mūsų didžiajam JAV ir Lenkijos aljansui“, – pridūrė jis.
D. Trumpas apie tai paskelbė nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse.
Tačiau su Ukraina bei Rusija besiribojanti NATO rytinio flango narė Lenkija, gynybai skirianti apie 5 proc. BVP, siekia sustiprinti JAV buvimą savo teritorijoje.
Lenkijos gynybos viceministras Pawelas Zalewskis (Pavelas Zalevskis) rugpjūtį teigė, kad jo šalis su Vašingtonu aptaria galimybę jos teritorijoje įkurti nuolatinę JAV bazę.
„Jau užbaigėme pradinį (proceso) etapą, neminint politinės valios, kuri buvo išreikšta seniai“, – visuomeniniam transliuotojui TVP sakė P. Zalewskis.
Šiuo metu Lenkijoje, kuri taip pat yra ES narė, dislokuota beveik 10 tūkst. JAV karių, tačiau beveik visi jie tarnauja rotaciniu pagrindu.
Lenkijos prezidentas K. Nawrockis yra konservatyvus D. Trumpo sąjungininkas, praėjusiais metais lankęsis Baltuosiuose rūmuose. To vizito metu D. Trumpas pasisiūlė į Lenkiją nusiųsti daugiau JAV karių.
Vašingtonas griežtai sukritikavo nemažai Europos šalių, kurios kare su Iranu neleido JAV pajėgoms naudotis jų teritorijose esančiomis NATO bazėmis.
JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) taip pat pagrasino sumažinti šalies įnašą į Aljanso biudžetą, jei tam tikros valstybės nesilaikys pernai Hagos NATO viršūnių susitikime prisiimtų įsipareigojimų.
Tame susitikime NATO sąjungininkės įsipareigojo iki 2035 metų saugumo išlaidoms skirti bent 5 proc. BVP, iš kurių 3,5 proc. būtų skiriama griežtai karinėms reikmėms.
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