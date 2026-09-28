Didžiausia pasaulyje raketa „Starship“ pirmą kartą pasiekė Žemės orbitą

Daugiau kaip 120 metrų aukščio milžiniška raketa į iš viso 14-ąjį bandomąjį skrydį pakilo netrukus po 8.48 val. vietos (15.48 val. Lietuvos) laiku.
Pranešama, kad didžiausios ir galingiausios kada nors sukonstruotos raketos „Starship“ viršutinė pakopa atsiskyrė nuo raketos nešėjos ir toliau skriejo orbita didesniu kaip 26,3 tūkst. km/val. greičiu 277 km aukštyje.
Šis sėkmingas bandymas pasiekti Žemės orbitą – svarbus žingsnis toliau tobulinant šią milžinišką nešančiąją raketą, kuri yra skirta būsimoms misijoms į Mėnulį ir Marsą.
Kaip skelbta anksčiau, per maždaug 10 valandų truksiantį bandomąjį skrydį Žemės orbitą pasiekusi eksperimentinės raketos viršutinė pakopa joje paleis 26 naujos kartos „Starlink“ palydovus.
Pagal planą, šešis kartus apskriejęs Žemę, erdvėlaivis savo kelionę turėtų baigti Ramiajame vandenyne.
Po kelerius metus Teksase trukusių tobulinimų ir bandymų „SpaceX“ 2023 m. pradėjo visos konfigūracijos raketos skrydžius, sąmoningai rinkdamasi suborbitines trajektorijas, kurios yra saugesnės ir kelia mažiau techninių iššūkių.
Milžiniška juodos ir sidabrinės spalvų raketa, kuri yra didžiausias ir galingiausias kada nors skridęs žmogaus sukurtas objektas, buvo ne kartą modifikuota.
Tačiau dar reikia įveikti milžiniškus techninius iššūkius, kol raketą „Starship“, kurią bendrovės „SpaceX“ savininkas Elonas Muskas tikisi paversti visiškai daugkartinio naudojimo raketa, bus galima laikyti parengta komerciniams skrydžiams ar misijoms į Mėnulį ir Marsą.
Šią savaitę numatyti dar trys „SpaceX“ raketų paleidimai. Vienu iš jų į Tarptautinę kosminę stotį (TKS) bus skraidinama astronautų įgula.
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