„Deutsche Welle“ paskelbta „nepageidaujama organizacija“ Rusijoje

DW, be kitų, turintis ir rusų kalbos tarnybą, bet 2022 m. uždaręs savo biurą Maskvoje, yra įtrauktas į Rusijos teisingumo ministerijos „nepageidaujamų organizacijų“ sąrašą, kurį matė AFP.
Transliuotojas jau anksčiau paskelbtas „užsienio agentu“. Abu epitetai vartojami prezidento Vladimiro Putino ir Rusijos politikos kritikams įvardyti.
Nuo tada, kai 2022 m. vasario mėnesį Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, šalies teisingumo ministerija uždraudė dešimtis organizacijų, kritikuojančių Kremlių ar Maskvos elgesį kare.
„Nepageidaujamos organizacijos“ pavadinimas reiškia, kad bet kas, dirbantis su ja ar aukojantis jai pinigus, Rusijoje gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
„Rusija gali mus pavadinti nepageidaujama organizacija, bet tai mūsų neatgrasys“, – sakė DW generalinė direktorė Barbara Massing pareiškime, nusiųstame AFP, kai pasirodė pranešimai, kad netrukus bus priimtas šis sprendimas.
„Nepaisant Rusijos vyriausybės vykdomos cenzūros ir mūsų paslaugų blokavimo, DW rusų kalba dabar pasiekia daugiau žmonių nei kada nors anksčiau“, – sakė ji.
Šis veiksmas įrodo, kad „Rusijos vadovybė bijo nepriklausomos informacijos, ypač apie agresiją prieš Ukrainą“, pirmadienį Berlyne sakė vyriausybės atstovas Stefanas Kornelius.
Sprendimas priimtas po to, kai penktadienį Vokietija apkaltino Rusiją kibernetine ataka prieš jos oro eismo kontrolę ir dezinformacijos skleidimu prieš vasario mėnesį vykusius visuotinius rinkimus.
Rusija šiuos kaltinimus atmetė kaip „absurdiškus“ ir „nepagrįstus“.
