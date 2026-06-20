Dėl šio turistų noro garsioje saloje driekiasi milžiniškos eilės

Turinio kūrėja Mambo Italiano socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, nufilmuotu 7 val. ryto. Jame matyti minios turistų – vyrų, moterų ir vaikų – nusidriekusioje ilgoje eilėje prie vienos populiariausių fotografavimosi vietų.
„Socialinių tinklų mados gražiausias pasaulio vietas pavertė nesibaigiančiomis eilėmis, primenančiomis laukimą prie tualeto koncerte, kai visi valandų valandas stovi tam, kad pasidarytų tą pačią nuotrauką ir parodytų ją žmonėms, kuriems tai nerūpi“, – apgailestaujama įraše.
„Oia yra pernelyg perpildyta turistais“, – rašė vienas socialinio tinklo „X“ vartotojas. „Viena iš blogiausių vietų, kuriose man teko lankytis. Kitos Santorini vietos – nuostabios.“
Būtent todėl ir susidaro tokios ilgos eilės – ne tam, kad žmonės pamatytų vietą ir ja pasimėgautų, o tam, kad galėtų pasipuikuoti.
Dar vienas komentatorius atkreipė dėmesį, kad žmonės į tokias vietas jau nebevyksta vien tam, kad jas pamatytų ir jomis pasigrožėtų.
„Žmonės nori aplankyti šias vietas ir ten nusifotografuoti, kad vėliau galėtų nuotraukas paskelbti socialiniuose tinkluose ir sulaukti dėmesio bei patiktukų. Pagrindinė mintis tokia: „Žiūrėkite, aš čia buvau, o jūs – ne“, „Pažiūrėkite, koks aš ypatingas“ ir panašiai. Būtent todėl ir susidaro tokios ilgos eilės – ne tam, kad žmonės pamatytų vietą ir ja pasimėgautų, o tam, kad galėtų pasipuikuoti“, – rašė jis.
Kelionių platformos „Greek Trip Planner“ duomenimis, kasmet į Santorini atvyksta apie 3,4 mln. turistų. Dauguma jų salą pasiekia lėktuvais, kruiziniais laivais arba tarp salų kursuojančiais keltais.
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