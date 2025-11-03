Dėl pastebėto drono buvo sustabdyti skrydžiai viename Europos oro uoste

Policijos atstovas spaudai pranešė, kad dronas buvo pastebėtas apie 19.30 val. vietos (20.30 val. Lietuvos) laiku.
Jis pridūrė, kad oro eismas buvo sustabdytas beveik valandai, tačiau išsamesnės informacijos apie droną kol kas nepateikė.
Naujienų agentūrai AFP kol kas nepavyko susisiekti su Brėmeno oro uosto atstovais ir gauti daugiau informacijos apie šį incidentą.
Tai jau ne pirmas kartas pastarosiomis savaitėmis, kai Vokietijoje oro uostų veiklą sutrikdė neatpažinti dronai.
Penktadienį virš Berlyno Brandenburgo oro uosto buvo pastebėtas neatpažintas dronas. Tąkart skrydžiai buvo sustabdyti kelioms valandoms.
Spalio pradžioje dėl tos pačios priežasties taip pat buvo sustabdyti skrydžiai Miuncheno oro uoste.
Vokietijos lyderiai ne kartą yra išreiškę savo nerimą dėl augančios dronų grėsmės po to, kai bepiločiai buvo pastebėti virš kitų Europos miestų ir karinių bazių.
Europos lyderiai dėl šių paslaptingų dronų skrydžių kaltina Rusiją. Ji šiuos kaltinimus atmeta.
Naujausi komentarai