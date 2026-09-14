Dėl Etnos ugnikalnio aktyvumo Italijos oro uostas sustabdė skrydžius

„Atvykimai ir išvykimai Katanijos oro uoste yra sustabdyti“, – sakoma oro uosto svetainėje paskelbtame pranešime.
Šis oro uostas, kuris paprastai per metus aptarnauja apie 12 mln. keleivių, dėl tos pačios priežasties savaitei buvo uždarytas ir rugpjūtį, pačiame vasaros sezono įkarštyje.
Italijoje vis garsiau raginama uždaryti Katanijos oro uostą ir išplėsti kitus Sicilijos mazgus dėl ugnikalnio kaimynystės, nes Etna yra nutolusi vos per maždaug 40 kilometrų.
Rugpjūčio mėnesį įvykęs išsiveržimas pritraukė būrius lankytojų prie Etnos, kur iš arti buvo galima stebėti įspūdingus lavos srautus.
3 324 metrų aukščio Etna yra aukščiausias veikiantis ugnikalnis Europoje ir išsiveržia gana dažnai.
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