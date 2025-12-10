 Danija mokės Grenlandijos moterims kompensacijas už priverstinę kontracepciją

2025-12-10 23:10
Viljama Sudikienė (DPA)

Trečiadienį Danijos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, kad maždaug 4500 Grenlandijos moterų gaus 300 tūkst. Danijos kronų (47 tūkst. JAV dolerių) išmokas, jei joms be jų sutikimo buvo implantuotos kontraceptinės gimdos spiralės.

Danija mokės Grenlandijos moterims kompensacijas už priverstinę kontracepciją / Scanpix nuotr.

Danijos vyriausybė ir dauguma parlamento narių pasiekė susitarimą dėl finansinės kompensacijos šioms moterims.

Moterys, kurioms 1960–1991 m. be jų žinios buvo implantuotos kontraceptinės spiralės, galės kreiptis dėl kompensacijos nuo kitų metų balandžio mėnesio, o išmokas gaus vėliau tais pačiais metais.

Ministerija priverstinę kontracepciją apibūdino kaip „tamsų skyrių bendroje Danijos ir Grenlandijos istorijoje“, daug kainavusį Grenlandijos moterims. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen rugsėjo mėnesį per ceremoniją autonominėje Danijos Karalystės teritorijoje pateikė oficialų Danijos valstybės atsiprašymą.

Danijos gydytojai implantavo tūkstančius kontraceptinių priemonių, daugiausia praėjusio amžiaus septintąjį ir aštuntąjį dešimtmečiais, negavę moterų sutikimo. Kai kurios mergaitės, pasak Danijos žmogaus teisių aktyvistų, buvo vos 12 metų.

Įtariama, kad Danijos valdžia mėgino apriboti gyventojų skaičiaus augimą Grenlandijoje. Danija buvo atsakinga už sveikatos politiką šioje teritorijoje iki 1992 metų. Dabar Grenlandija turi plačią autonomiją.

 

 

Šiame straipsnyje:
Danija
Grenlandijos moterys
priverstinė kontracepcija

