Nepaisant įtampos dėl Grenlandijos JAV patvirtino lėktuvų pardavimą Danijai

Valstybės departamentas paskelbė patvirtinęs Danijos prašymą iš amerikiečių aviacijos milžinės „Boeing“ įsigyti ne daugiau kaip tris patruliavimo ir žvalgybos orlaivius „P-8A“.
JAV Kongresui Valstybės departamentas nurodė, kad šis pardavimas „rems Jungtinių Valstijų užsienio politikos tikslus ir nacionalinio saugumo uždavinius bei stiprins NATO sąjungininkės – šalies, kuri yra politinio stabilumo ir ekonominės pažangos Europoje jėga – saugumą“.
Savaitę anksčiau Valstybės departamentas patvirtino atskirą raketų „oras-oras“ pardavimą Danijai už beveik 1 mlrd. dolerių (850 mln. eurų).
JAV jau seniai ragina NATO sąjungininkes skirti daugiau lėšų gynybai. Tuo tarpu Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas siekia sumažinti Vašingtono įtaką Europoje, nepaisant beveik ketverius metus trunkančios Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą.
Tačiau Europos lyderiai solidarizuojasi su Kopenhaga po to, kai D. Trumpas vėl prakalbo apie Grenlandijos – Danijos autonominės teritorijos – kontrolės perėmimą.
Anksčiau šį mėnesį D. Trumpas paskelbė skiriantis Luizianos gubernatorių Jeffą Landry (Džefą Landrį) šalies specialiuoju pasiuntiniu Grenlandijai. Naujai paskirtas pasiuntinys iš karto pažadėjo siekti, kad Grenlandija taptų „JAV dalimi“.
Dėl Grenlandijai paskirto pasiuntinio Danija iškvietė JAV ambasadorių.
Respublikonas po pergalės rinkimuose ir pirmaisiais antrosios kadencijos mėnesiais ne kartą ragino įvesti JAV jurisdikciją Grenlandijoje. Jis taip pat neatmetė galimybės panaudoti karinę jėgą, kad perimtų kontrolę strateginės, naudingųjų iškasenų turtingos Arkties salos.
