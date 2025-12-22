JAV paskyrus pasiuntinį Grenlandijai, ES reiškia paramą Danijai

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) po pergalės rinkimuose ir pirmaisiais savo antrosios kadencijos mėnesiais ne kartą ragino įvesti JAV jurisdikciją Grenlandijoje, didžiulėje pusiau autonominėje Danijos teritorijoje, ir neatmetė galimybės panaudoti karinę jėgą, kad perimtų naudingųjų iškasenų turtingos, strategiškai svarbios Arkties salos kontrolę.
Sekmadienį D. Trumpas paskelbė, kad paskyrė specialųjį pasiuntinį Grenlandijai, o Danija reaguodama pirmadienį pareiškė, kad iškvies JAV ambasadorių.
„Teritorinis vientisumas ir suverenitetas yra pamatiniai tarptautinės teisės principai“, – teigė Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ir Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta) socialiniame tinkle „X“.
„Šie principai yra kertiniai ne tik Europos Sąjungai, bet ir viso pasaulio valstybėms. Mes visiškai solidarizuojamės su Danija ir Grenlandijos žmonėmis“, – sakė jie.
Danų užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas (Larsas Lokė Rasmusenas) teigė, kad „kol turime Danijoje karalystę, kurią sudaro Danija, Farerų salos ir Grenlandija, negalime susitaikyti su tuo, kad yra tokių, kurie kenkia mūsų suverenitetui“.
Tuo tarpu Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas-Frederikas Nielsenas (Jensas Frederikas Nilsenas) teigė, kad šis paskyrimas „nieko nekeičia mums, esantiems čia“.
„Savo ateitį nustatysime patys. Grenlandija yra mūsų šalis“, – rašė jis socialiniame tinkle „Facebook“ ir pridūrė, kad „Grenlandija priklauso grenlandiečiams, ir teritorinis vientisumas turi būti gerbiamas“.
