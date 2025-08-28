Čekija reikalauja, kad buvęs premjeras grąžintų 200 mln. eurų subsidijų

Žemės ūkio ministras Marekas Vyborny pirmą kartą viešai įvardijo, kad „Agrofert“ įmonių grupės reikalaujama grąžinti 5,1 mlrd. Čekijos kronų (208 mln. eurų). 4,24 mlrd. kronų (170 mln. eurų) šios sumos sudaro tiesioginės Europos Sąjungos išmokos, o 860 mln. kronų (35 mln. eurų) – nacionalinės subsidijos.
Sprendimas priimtas po to, kai pastaraisiais mėnesiais teismai paskelbė kelis „Agrofert“ nepalankius nuosprendžius dėl subsidijų, kurias įmonių grupė gavo A. Babišui einant premjero pareigas 2017-2021 m.
Nepaisant to, kad įmonės valdymas buvo patikėtas dviem fondams, teismai nustatė, kad A. Babišas faktiškai toliau valdė įmones, o tai reiškia, kad „Agrofert“ negalėjo pretenduoti į subsidijas.
„Pagal man žinomus faktus ir Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimą, kurį balandžio pabaigoje patvirtino Konstitucinis teismas, mes imamės teisinių veiksmų atgauti išmokas, kurios tuo metu buvo suteiktos Andrejui Babišui priklausančioms bendrovėms“, – pareiškė žemės ūkio ministras M. Vyborny.
Tačiau A. Babišas kaltina centro dešiniųjų vyriausybę siekiant politinio keršto. Apklausų duomenys rodo, kad centro dešinieji gali pralaimėti spalio 3-4 d. įvyksiančius parlamento rinkimus.
„Ministras M. Vyborny piktnaudžiauja savo pareigomis ir pareigūnais vardan politinių batalijų ir tenori būti pastebėtas prieš rinkimus. Visa koalicija apsėsta A. Babišu ir „Agrofert“, – sakė A. Babišas.
A. Babišo populistinė partija ANO ilgą laiką buvo rinkimų favoritė, o šią savaitę paskelbti reitingai rodo, kad parama partijai siekia 33 proc. nepaisant kilusio skandalo, kai viena partijos narė planavo pasamdyti smogiką, kuris užmuštų jos buvusio vyro naujosios širdies draugės šunį.
Verslo magnato rinkimų kampanija siunčia žinutes, kurios dažnai siejamos su kraštutine dešine, o jis taip pat žada nutraukti amunicijos tiekimą Ukrainai. Tačiau oficiali rinkimų programa dar nebuvo pristatyta.
Jo pagrindinė konkurentė yra koalicija SPOLU, kurią sudaro trys iš keturių valdančiųjų partijų. Ji apklausose atsilieka, o jai paramą išreiškė 20 proc. respondentų. Koalicijos reitingai nukentėjo dėl nepopuliarių sprendimų, pavyzdžiui, pensijų reformos, prastos komunikacijos ir vidinės trinties, o dar prisidėjo aukšta infliacija ir energijos kainos.
Kitoje byloje Prahos aukštasis teismas panaikino ankstesnį nuosprendį ir pripažino A. Babišą kaltu dėl 2 mln. eurų vertės sukčiavimo, susijusio su ES subsidijomis. Nustatyta, kad žemesnės instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus dėl nuosavybės dokumentų klastojimo.
Toks sprendimas reiškia, kad žemesnės instancijos teismas negalės dar kartą išteisinti A. Babišo. Jeigu jis bus išrinktas, teismui vėl reikės kreiptis į parlamentą dėl jo teisinio imuniteto panaikinimo.
A. Babišas savo kaltę neigia ir aiškina, kad byla yra politiškai motyvuota.
Naujausi komentarai