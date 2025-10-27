Čekijos prezidentas pavedė Babišui formuoti naują vyriausybę

Spalio 3–4 dienomis vykusiuose rinkimuose laimėjo „trampistine“ save vadinanti A. Babišo partija ANO, kuri surinko 34,5 proc. balsų ir gavo 80 vietų 200 narių parlamente, tačiau ne absoliučią daugumą.
Čekijos prezidentas Petras Pavelas pirmadienį paragino A. Babišą suformuoti naują vyriausybę, sakydamas, kad šį sprendimą jis grindžia „rinkimų rezultatais (...) ligšioline derybų eiga ir įvairių parlamentinių partijų pozicijomis“.
2017–2021 metais premjero pareigas ėjęs A. Babišas buvo pradėjęs derybas su kraštutinių dešiniųjų partija „Laisvė ir tiesioginė demokratija“ (SPD) ir dešiniaisiais „Motoristais“.
Pirmadienį jis žurnalistams sakė, kad derybos bus tęsiamos trečiadienį.
SPD, kuri nori referendumo dėl Čekijos išstojimo iš Europos Sąjungos (ES), nors A. Babišas tam kategoriškai nepritaria, laimėjo penkiolika vietų.
Politikos naujokai „Motoristai“, kurie iš pradžių veikė kaip vieno klausimo grupė, kovojanti prieš ES planus palaipsniui atsisakyti vidaus degimo variklių, gavo trylika vietų.
P. Pavelas pareiškė, kad „tikisi, jog Andrejus Babišas pateiks vyriausybės sudėtį, kuri jokiu būdu nesusilpnintų mūsų demokratinės valstybės principų, įtvirtintų Čekijos Respublikos Konstitucijoje“.
Koalicijos derybų rezultatai greičiausiai turės įtakos karo draskomos Ukrainos ir Čekijos, 10,9 mln. gyventojų turinčios ES ir NATO narės, santykiams.
Kadenciją baigianti centro dešiniųjų vyriausybė teikė humanitarinę ir karinę pagalbą Kyjivui.
