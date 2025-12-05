Čekijos prezidentas sutiko premjeru paskirti rinkimų nugalėtoją Babišą

Ketvirtadienį socialiniame tinkle X paskelbtame P. Pavelo pranešime sakoma, kad jis tai padarys antradienį.
Prezidentas reikalavo, kad pirmiausia A. Babišas viešai paaiškintų, kaip ketina išspręsti galimą interesų konfliktą, nes jis yra politikas ir didelės verslo imperijos, valdančios daugiau nei 250 įmonių, gaunančių Europos Sąjungos subsidijas, savininkas.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše A. Babišas teigė, kad perduos savo „Agrofert“ akcijų paketą patikos fondui, kurį valdys nepriklausomas administratorius. „Nusprendžiau neatšaukiamai perduoti „Agrofert“ įmonę ir daugiau neturėti su ja nieko bendra“, – sakė 71 metų A. Babišas ir pridūrė, kad turtas jo vaikams atiteks tik po jo mirties.
Per pirmąją kadenciją nuo 2017 iki 2021 m. A. Babišas irgi patikėjo savo įmones patikos fondui, kurį vėliau panaikino.
Kritikai abejoja dėl A. Babišo pažadų patikimumo. Kadenciją baigiantis ministras pirmininkas Petras Fiala pareiškė, kad tikisi, jog A. Babišas „bent šį kartą tesės tai, ką pažadėjo visuomenei“, o kiti atmetė jo siūlymą sukurti patikos fondą kaip kosmetinę priemonę.
A. Babišas jau pasirašė koalicijos sutartį su dviem dešiniosiomis politinėmis jėgomis – Automobilių partija ir naujojo parlamento pirmininko Tomio Okamuros Laisvės ir tiesioginės demokratijos (SPD) partija, priešiška NATO ir Europos Sąjungai. Šios trys partijos 200 vietų įtakingesniuose Deputatų rūmuose turi 108 atstovus.
Naujausi komentarai