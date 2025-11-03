Buvęs princas Andrew neteks ir paskutinio karinio laipsnio

Iš Andrew garbingus karinius titulus 2022 m. atėmė jo motina, velionė karalienė Elžbieta II, po to, kai jį į teismą padavė Virginia Giuffre, pagrindinė JAV seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino kaltintoja.
Naujausias žingsnis žengiamas po to, kai ketvirtadienį karalius Karolis III panaikino visus likusius savo jaunesniojo brolio karališkuosius titulus ir apdovanojimus, Jungtinėje Karalystėje didėjant pykčiui dėl Andrew ryšių su J. Epsteinu.
„Matėme, kaip Andrew neteko garbingų pareigų, kurias turėjo kariuomenėje... Dar kartą, vedami karaliaus, dabar imamės panaikinti paskutinį likusį jo turimą viceadmirolo titulą“, – BBC sakė gynybos ministras Johnas Healey.
Lauros Kuenssberg laidai jis sakė, kad vyriausybė taip pat lauks karaliaus sprendimo, ar Andrew turėtų netekti savo karinių medalių.
Jaunesnysis karaliaus brolis kadaise buvo apdovanotas už tai, kad 1982 m. Folklendų kare buvo Karališkojo laivyno sraigtasparnio pilotas. Jis išėjo į atsargą 2001 m. po 22 metus trukusios tarnybos.
Andrew visada neigė, kad seksualiai išnaudojo V. Giuffre, kuri spalį, jau po jos mirties, išleistuose memuaruose teigė, kad buvo verčiama tris kartus užsiimti su juo seksu, iš jų du kartus, kai jai buvo vos 17 metų.
Tačiau ketvirtadienį Bakingemo rūmai griežtai suformuluotame pareiškime nurodė, kad „princas Andrew nuo šiol bus žinomas kaip Andrew Mountbattenas Windsoras“, ir pridūrė, kad „šie įvertinimai laikomi būtinais“, nepaisant jo neigimo.
Karalius ir karalienė taip pat sakė, kad jų „didžiausia užuojauta buvo, yra ir liks bet kokių ir visų formų prievartos aukoms ir nukentėjusiesiems“, priduriama jame.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, sekmadienį lėktuve „Air Force One“ AFP žurnalisto paklaustas apie šią epopėją, sakė, kad jam „gaila šios šeimos“.
„Tai baisus dalykas, kuris nutiko šeimai. Tai tragiška situacija“, – pridūrė D. Trumpas, kuris pastaraisiais mėnesiais susidūrė su politinėmis bėdomis dėl savo paties įtariamų santykių su J. Epsteinu.
