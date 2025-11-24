Buvęs britų princas Andrew turėtų liudyti Epsteino tyrime

Keiras Starmeris atsisakė tiesiogiai komentuoti dėl įtarimais susitepusio jaunesniojo karaliaus Karolio III brolio, tačiau žurnalistams, kartu su juo keliavusiems į G-20 aukščiausiojo lygio susitikimą Johanesburge, pasakė, kad pagal „bendrą principą“ žmonės turėtų teikti įrodymus tyrėjams.
„Aš nekomentuoju jo konkretaus atvejo“, – sakė K. Starmeris.
„Tačiau jau labai seniai laikausi bendro principo, kad kiekvienas, turintis svarbios informacijos, susijusios su tokiomis bylomis, turėtų pateikti tuos įrodymus tiems, kam jų reikia“, – tvirtino premjeras.
Buvęs princas, dabar žinomas kaip Andrew Mountbattenas Windsoras, iki šiol ignoravo JAV Atstovų Rūmų priežiūros komiteto narių prašymą papasakoti apie savo ilgametę draugystę su J. Epsteinu. Praėjusį mėnesį iš Andrew buvo atimti karališkieji titulai ir apdovanojimai, nes karališkoji šeima bandė apsisaugoti nuo kritikos dėl jo santykių su šiuo amerikiečių nusikaltėliu.
K. Starmerio komentarai nuskambėjo po to, kai JAV Atstovų Rūmų narys iš Kalifornijos Robertas Garcia, komiteto narys demokratas, ir Suhas Subramanyamas, demokratas iš Virdžinijos, pareiškė, kad Andrew „ir toliau slepiasi“ nuo rimtų klausimų.
„Mūsų darbas tęsis su juo ar be jo, ir mes reikalausime atsakomybės iš visų, kas buvo susiję su šiais nusikaltimais, nesvarbu, koks jų turtas, statusas ar politinė partija. Užtikrinsime teisingumą nukentėjusiesiems“, – sakoma penktadienį išplatintame jų pareiškime.
