Brazilijos prezidentas žada vetuoti įstatymą dėl jo pirmtako bausmės sutrumpinimo

Brazilijos Kongreso žemieji rūmai praėjusią savaitę pritarė minimam įstatymui, trečiadienį jam žalią šviesą uždegė Senatas, o dabar teisės aktas atsidurs ant prezidento stalo.
L. I. Lula da Silva pripažino, kad Kongresas galiausiai gali panaikinti jo veto.
„Kai jis pasieks mano stalą, aš jį vetuosiu. Tai niekam ne paslaptis“, – spaudos konferencijoje sakė L. I. Lula da Silva.
„Aš turiu teisę vetuoti, o tada jie turi teisę panaikinti mano veto arba ne. Toks jau žaidimas“, – kalbėjo prezidentas.
J. Bolsonaro buvo nuteistas dėl schemos, kaip po 2022-ųjų rinkimų sutrukdyti L. I. Lulai da Silvai užimti prezidento postą, ir atlieka 27 metų įkalinimo bausmę už sąmokslą surengti perversmą.
Jei minimas įstatymo projektas visgi įsigaliotų, 70-mečiui kraštutinių dešiniųjų lyderiui, kuris kalinamas nuo lapkričio pabaigos, bausmė gali būti sutrumpinta iki kiek daugiau nei dvejų metų.
J. Bolsonaro šalininkai Kongrese, kur daugumą turi konservatoriai, kelis mėnesius svarstė įvairias jo bausmės sušvelninimo galimybes, įskaitant galimą amnestiją, kurios klausimas išsikvėpė po visoje šalyje vykusių protestų.
Pagal projektą taip pat būtų lygtinai paleisti maždaug 100 J. Bolsonaro šalininkų, įkalintų dėl 2023 metų sausio 8-ąją surengto vyriausybės pastatų puolimo sostinėje Brazilijoje, netrukus po to, kai L. I. Lula da Silva perėmė prezidento pareigas.
Tačiau teismai turės performuluoti bausmes pagal Kongreso patvirtintas naujas sąlygas.
J. Bolsonaro advokatų komanda taip pat paprašė Aukščiausiojo Teismo paleisti jį chirurginei procedūrai dėl prastėjančios sveikatos, rodo AFP matyti dokumentai.
Kaip ir prieš kelias savaites, jo advokatai prašė Teismo „dėl humanitarinių priežasčių“ leisti eksprezidentui bausmę atlikti namie.
Po to, kai per 2018 metų rinkimų kampaniją buvo sužeistas peiliu, J. Bolsonaro turi problemų dėl pilvo; po užpuolimo jam reikėjo kelių operacijų.
Neseniai pateikti medicininiai dokumentai, „parodo reikšmingą Bolsonaro sveikatos blogėjimą“ ir dėl to jį reikia nedelsiant hospitalizuoti, prašyme Aukščiausiajam Teismui rašė advokatai.
