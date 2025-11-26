 Brazilijos prezidentas: Jairo Bolsonaro įkalinimas – demokratijos pamoka pasauliui

2025-11-26 18:35
BNS inf.

Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva (Luisas Inasijus Lula da Silva) trečiadienį pareiškė, kad jo pirmtako Jairo Bolsonaro (Žairo Bolsonaru) įkalinimas dėl nepavykusio perversmo yra demokratijos pamoka pasauliui.

Luizas Inacio Lula da Silva
Luizas Inacio Lula da Silva / AP nuotr.

„Vakar ši šalis davė pasauliui demokratijos pamoką. Be jokių fanfarų Brazilijos teisingumo sistema parodė savo stiprybę, jos neišgąsdino išorės grėsmės“, – pareiškė prezidentas, turėdamas omenyje Baltųjų rūmų šeimininko Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) kišimąsi į J. Bolsonaro, kurį jis laiko savo sąjungininku, teismo procesą.

Antradienį Brazilijos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad J. Bolsonaro nuosprendis dėl perversmo yra galutinis ir daugiau apeliacijų nebegalima pateikti, taip atverdamas kelią jam pradėti atlikti 27 metų laisvės atėmimo bausmę.

70 metų J. Bolsonaro rugsėjį buvo nuteistas už nepavykusį bandymą įvykdyti perversmą dėl plano, kuriuo buvo siekiama neleisti kairiųjų pažiūrų L. I. L. da Silvai užimti pareigas po 2022 metų rinkimų, ir kuris apėmė ir pasikėsinimo nužudyti sąmokslą.

Teismas paskelbė savo nuosprendį galutiniu, atmetęs ankstesnį skundą dėl bausmės.

