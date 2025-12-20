Brazilijos prezidentas ragina ES parodyti drąsą ir pasirašyti prekybos susitarimą su MERCOSUR

Argentina, Brazilija, Paragvajus ir Urugvajus tikėjosi, kad šeštadienį pagaliau pasirašys susitarimą su ES dėl didžiausios pasaulyje laisvosios prekybos zonos sukūrimo. To tikėjosi ir Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) bei dauguma bloko valstybių narių.
Tačiau susitarimas susidūrė su aršiu ūkininkų, ypač Prancūzijos ir Italijos, pasipriešinimu ir jo pasirašymas buvo nukeltas į sausį.
„Be lyderių politinės valios ir drąsos nebus įmanoma užbaigti derybų, kurios tęsiasi jau 26 metus“, – sakė L. I. Lula da Silva savo įžanginėje kalboje MERCOSUR aukščiausiojo lygio susitikime Fos do Igvasu mieste.
„Savo rankose turime galimybę nusiųsti pasauliui svarbią žinią gindami daugiašališkumą ir sustiprinti savo strateginę poziciją vis konkurencingesnėje globalioje aplinkoje“, – sakė Brazilijos prezidentas susitikimo dalyviams.
„Deja, Europa dar nepriėmė sprendimo“, – pažymėjo jis.
Brazilijos kairiųjų pažiūrų prezidentas pranešė gavęs ES lyderių laišką, kuriame jie pareiškė esantys tikri, kad susitarimas bus patvirtintas sausio mėnesį.
Vienas šaltinis Europos Komisijoje ir du diplomatai, kurie paprašė neskelbti jų vardų, sakė, kad dabar pasirašyti susitarimą numatoma Paragvajuje sausio 12 dieną. Derybos dėl susitarimo prasidėjo dar 1999 metais.
Tačiau Paragvajaus užsienio reikalų ministras Rubenas Ramirezas (Rubenas Ramiresas) sakė, kad nei jis, nei jo Brazilijos kolega Mauro Vieira (Mauru Vieira) nežino apie jokį „oficialų pranešimą“ šiuo klausimu.
Šis susitarimas Europos Sąjungai padėtų į Pietų Ameriką eksportuoti daugiau transporto priemonių, mašinų, vynų ir spiritinių gėrimų.
Susitarimas taip pat palengvintų Pietų Amerikos mėsos, cukraus, ryžių, medaus ir sojos pupelių patekimą į Europos rinką.
Kai kurios ES šalys, pavyzdžiui, Vokietija ir Ispanija, džiaugiasi susitarimu, kuris galėtų padėti padidinti eksportą tuo metu, kai pasaulinėje prekyboje nestinga įtampos.
Tačiau siūlomas susitarimas sukėlė nerimą ūkininkams, kurie baiminasi, kad juos nukonkuruos pigesnių prekių srautas iš žemės ūkio milžinės Brazilijos ir jos kaimynių.
Mažiausiai 7 tūkst. ūkininkų su maždaug 1 tūkst. traktorių ketvirtadienį surengė protestą prieš susitarimą Briuselio Europos kvartale, kai ES lyderiai buvo susitikę aptarti ne tik susitarimo su MERCOSUR, bet ir iniciatyvos dėl finansavimo Ukrainai iš įšaldytų Rusijos lėšų.
Protestuotojai uždegė laužus, fejerverkus, mėtė bulves, butelius ir kitus daiktus į policiją, kuri atsakė ašarinėmis dujomis ir vandens patrankomis.
