 Brazilijos prezidentas per „draugišką“ pokalbį telefonu paprašė Donaldo Trumpo panaikinti muitus

2025-10-06 21:10
Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva (Luisas Inasiju Lula da Silva) pirmadienį per pirmąsias po ne vieną mėnesį trukusių nesutarimų oficialias derybas paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą) panaikinti baudžiamuosius prekybos muitus.

Luizas Inacio Lula da Silva ir Donaldas Trumpas
Du lyderiai 30 minučių „draugišku tonu“ kalbėjosi telefonu, o L. I. Lula da Silva iškėlė galimybę kitą mėnesį Malaizijoje susitikti asmeniškai, teigiama Brazilijos prezidentūros pranešime.

Brazilijos lyderis taip pat „paprašė panaikinti“ jo šalies produktams nustatytus muitus ir sankcijas Brazilijos pareigūnams.

D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė, kad pokalbis telefonu buvo „labai geras“.

„Mes toliau diskutuosime ir netolimoje ateityje susitiksime ir Brazilijoje, ir Jungtinėse Valstijose“, – parašė jis.

Vašingtono ir Brazilijos santykiai pastaraisiais mėnesiais pašlijo, D. Trumpui supykus dėl jo sąjungininko, buvusio kraštutinių dešinių pažiūrų prezidento Jairo Bolsonaro (Žairo Bolsonaru) teismo proceso ir nuteisimo.

JAV prezidentas įvedė 50 proc. muitą Brazilijos produktams ir paskelbė sankcijas keliems aukšto rango pareigūnams, įskaitant vieną Aukščiausiojo Teismo teisėją, siekdamas nubausti Braziliją už tai, ką jis pavadino „raganų medžiokle“ prieš J. Bolsonaro.

„Esame labai optimistiški, kad šiuose santykiuose pasieksime abipusiai naudingą rezultatą“, – sakė Brazilijos viceprezidentas Geraldo Alckminas (Žeraldas Alkminas), kuriam buvo pavesta tęsti derybas su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju).

Jis pažymėjo, kad dviejų valstybių vadovų pokalbis vyko „net geriau nei tikėjomės“ ir kad abu prezidentai apsikeitė asmeniniais telefono numeriais.

