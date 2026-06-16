Bernas: JAV ir Irano susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje

Teheranas ir Vašingtonas sekmadienį paskelbė suderinę susitarimo memorandumą, kuriuo siekiama užbaigti vasario 28 dieną po JAV ir Izraelio smūgių Iranui prasidėjusį ir visus Artimuosius Rytus apėmusį konfliktą.
„Šiuo metu pasirašymas numatytas penktadienį, birželio 19 dieną, Biurgenštoke“, – teigiama Šveicarijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.
Šis itin prabangus kurortas, įsikūręs aukštai virš Liucernos ežero centrinėje Šveicarijoje, yra sunkiai pasiekiamas, nes iš trijų pusių jį supa vanduo, todėl jį lengva apsaugoti.
Ministerija nurodė, kad šią vietą „pasiūlė Pakistano ir Kataro tarpininkai, taip pat JAV ir Iranas“.
„Šveicarija šiame procese atlieka tarpininko vaidmenį, sudarydama praktines ir diplomatines sąlygas, kurios yra būtinos tam, kad šis susitikimas įvyktų Šveicarijos teritorijoje“, – rašoma ministerijos pranešime.
Susitarimas pasiektas po kelių savaičių įtemptų derybų ir grasinimų atnaujinti karo veiksmus.
Pasak JAV aukšto rango pareigūno, JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) ir Irano vyriausiasis derybininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas (Mohamadas Bageras Galibafas) jau pasirašė bendrąjį susitarimą elektroniniu būdu.
Susitarimo tekstas vis dar nebuvo paviešintas, todėl tebekyla abejonių, dėl ko konkrečiai buvo susitarta.
Šalys smarkiai nesutarė dėl sąlygų, susijusių su Irano branduoline programa, sankcijomis ir Hormuzo sąsiauriu.
Tačiau J. D. Vance'as televizijai CNN pareiškė, kad susitarimas „yra maždaug pusantro puslapio ilgio, taigi tai yra labai bendro pobūdžio dokumentas“.
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