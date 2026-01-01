 Beliackis: svarbu toliau spausti Baltarusiją

2026-01-08 15:13
BNS inf.

Baltarusijos disidentas ir Nobelio taikos premijos laureatas Alesis Bialiackis ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad itin svarbu ir toliau spausti Minską, siekiant visų politinių kalinių išlaisvinimo.

„Žmogaus teisių gynėjai, žurnalistai ir teisių aktyvistai vis dar kalėjime“, – interviu AFP Norvegijos sostinėje sakė jis.

„Todėl labai svarbu palaikyti spaudimą Baltarusijos vyriausybei, (autoritariniam prezidentui Aliaksandrui) Lukašenkai, kad visi politiniai kaliniai būtų išlaisvinti“, – pridūrė A. Bialiackis.

Baltarusija po derybų su JAV gruodžio 13 dieną paleido 123 politinius kalinius. Tarp išlaisvintųjų – A. Bialiackis, žinomi opozicijos veikėjai Maryja Kalesnikava, Viktaras Babaryka, Maksimas Znakas, rašytojas ir visuomenininkas Pavelas Seviarynecas.

Skelbiama, kad už kalinių paleidimą JAV atšaukė sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms.

Šiame straipsnyje:
Baltarusija
politiniai kaliniai

