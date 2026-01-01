Beliackis: svarbu toliau spausti Baltarusiją

„Žmogaus teisių gynėjai, žurnalistai ir teisių aktyvistai vis dar kalėjime“, – interviu AFP Norvegijos sostinėje sakė jis.
„Todėl labai svarbu palaikyti spaudimą Baltarusijos vyriausybei, (autoritariniam prezidentui Aliaksandrui) Lukašenkai, kad visi politiniai kaliniai būtų išlaisvinti“, – pridūrė A. Bialiackis.
Baltarusija po derybų su JAV gruodžio 13 dieną paleido 123 politinius kalinius. Tarp išlaisvintųjų – A. Bialiackis, žinomi opozicijos veikėjai Maryja Kalesnikava, Viktaras Babaryka, Maksimas Znakas, rašytojas ir visuomenininkas Pavelas Seviarynecas.
Skelbiama, kad už kalinių paleidimą JAV atšaukė sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms.
Naujausi komentarai