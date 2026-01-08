Kariuomenė: Baltarusija ir Rusija metų pabaigoje tęsė priešišką informacinį veikimą

Pasak kariuomenės, Baltarusijos režimo informacinėse žinutėse buvo akcentuojamos Lietuvos tariamai vykdomos provokacijos pasienyje, dirbtinai kuriama kontrabandinių balionų krizė ir ignoruojamas Baltarusijos kvietimas dialogui dėl susidariusios situacijos.
Tuo metu Rusijos propaganda siekė menkinti Lietuvos gynybos politikos sprendimus. Kariuomenės analitikai fiksavo komentarus, kuriais buvo tikinama, kad Lietuva ir kitos Baltijos šalys prisidengia tariama Rusijos grėsme siekiant gauti papildomą finansavimą iš ES. Reaguojant į Baltijos gynybos linijos vystymą, Rusijos žiniasklaidoje teigta, kad pasienio su Rusija ir Baltarusija įtvirtinimai yra brangūs ir neapsaugos nuo Rusijos karinės grėsmės.
Kariuomenė pažymi, kad nors bendras informacinių incidentų, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, skaičius sumažėjo, metų gale pasirodė įvairių aukšto rango pareigūnų Rusijos ir Baltarusijos pasisakymai.
„Tokia priešiška retorika yra išnaudojama siekiant įtikint vidinę Rusijos ir ją palaikančių šalių auditorijas NATO agresyvumu ir pateisinti agresiją Ukrainoje“, – pranešime pabrėžė kariuomenė.
Analitikų teigimu, daugiausiai buvo atkartojami jau įtvirtinti naratyvai. Rusijos gynybos kolegijos išplėstiniame posėdyje Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kaltino Vakarų šalis dėl išprovokuotos karinės agresijos Ukrainoje, o gynybos ministras Andrejus Belousovas teigė, kad NATO karinių išlaidų didinimas, papildomas karių dislokavimas Rytiniame Aljanso flange ir kiti veiksmai rodo NATO pasiruošimą kariniam konfliktui su Rusija.
