Baltieji rūmai neigia, kad Trumpas siūlė Iranui „sunaikinti“ JAV miestus

Internete plačiai išplitusiame vaizdo įraše užfiksuoti D. Trumpo pasisakymai pirmadienį Nebraskoje vykusiame renginyje prieš kadencijos vidurio rinkimus. Jame prezidentas pareiškė, kad dėl karo su Iranu išaugusias naftos kainas pateisina būtinybė neleisti Teheranui įgyti branduolinių ginklų.
„Ji šiek tiek aukšta. Tai nedidelė kaina už pasaulio ir mūsų šalies saugumą“, – apie naftos kainą sakė D. Trumpas.
„Jie gali sunaikinti miestą. Tegul jie sunaikina, tegul sunaikina Los Andželą, tegul sunaikina San Diegą. Tai labai nedidelė kaina, ir visa tai labai greitai baigsis“, – kalbėjo prezidentas.
Demokratai, kontroliuojantys Kalifornijos valstiją, kurioje yra ir Los Andželas, ir San Diegas, apkaltino 80-metį respublikonų prezidentą skatinant Iraną smogti šiems dviem miestams.
„Donaldas Trumpas dabar sako, kad mūsų užsienio priešai turėtų „sunaikinti“ Los Andželą ir San Diegą. Jis yra pamišęs ir pavojingas“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas.
„Branduolinis Amerikos miesto sunaikinimas nėra juokų reikalas“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė demokratų mažumos lyderis JAV Atstovų Rūmuose Hakeemas Jeffriesas.
Tačiau Baltieji rūmai tvirtino, kad D. Trumpas kalbėjo apie Irano keliamą grėsmę, o kilusį žiniasklaidos ažiotažą pavadino neturinčiu nieko bendra su tikrove.
„Jis aiškiai sakė, kad JAV miestams būtų kilusi grėsmė, jei branduolinį ginklą turinčio Irano nebūtų pavykę sustabdyti“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Baltųjų rūmų komunikacijos direktorius Stevenas Cheungas.
Baltųjų rūmų greitojo reagavimo paskyra socialiniame tinkle „X“ sukritikavo laikraščio „Los Angeles Times“ antraštę, kurioje teigta, kad D. Trumpas siūlė „leisti Iranui „sunaikinti“ Los Andželą ir San Diegą“.
„Ne, jis to nesakė, kvaišos jūs. Jis sakė, kad JAV kovoja siekdamos NELEISTI Iranui įgyti galimybės branduoliniu ginklu sunaikinti Los Andželą ir San Diegą – o Iranas tai padarytų, jei tik turėtų progą“, – teigiama paskyroje.
Likus paskutiniam mėnesiui iki kadencijos vidurio rinkimų D. Trumpas visoje šalyje rengia rinkimų kampanijos mitingus. Tuo pačiu metu respublikonai baiminasi, kad rinkėjų nepasitenkinimas dėl karo su Iranu ir aukštų kainų gali kainuoti jiems Kongreso kontrolę.
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