Aukšto rango Ukrainos pareigūnai grąžins Lenkijos apdovanojimus

V. Zelenskis papiktino kaimyninę Lenkiją, kai nusprendė vienam kariniam daliniui suteikti Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) garbės vardą. Antrojo pasaulinio karo metais UPA dalyvavo lenkų žudynėse.
Penktadienį K. Nawrockis dėl to iš V. Zelenskio atėmė Baltojo erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nors Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir Ukrainos politikai ragino to nedaryti.
Šeštadienį Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha paskelbė atsisakantis Lenkijos jam skirto apdovanojimo.
Jo pavyzdžiu, reikšdami solidarumą su prezidentu, pasekė ir Ukrainos ambasadorius Varšuvoje Vasylis Bodnaras bei prezidento kanceliarijos vadovas Kyrylo Budanovas.
Pastarasis teigia, kad K. Nawrockio sprendimas naudingas tik Rusijai, kuri pasinaudos tuo veikdama prieš abi valstybes. Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas socialinėse platformose jau džiaugėsi K. Nawrockio žingsniu.
K. Budanovas grąžins Lenkijos Respublikos ordino „Už nuopelnus“ auksinį karininko kryžių.
V. Bodnaras atsisakys šio ordino auksinio riterio kryžiaus. Jis teigia, kad Lenkijos prezidento sprendimas atimti apdovanojimą iš V. Zelenskio nukreiptas prieš visą ukrainiečių tautą.
Lenkijos prezidentas pareiškė, kad Kyjivo sprendimas „šlovinti“ UPA yra ne tik skandalingas, bet ir labai nuviliantis bei kenkiantis abiejų valstybių santarvei.
Tuo metu Lenkijos premjeras D. Tuskas, kurio vyriausybė konfliktuoja su K. Nawrockiu, sukritikavo V. Zelenskio žingsnį, bet patikino, kad jis nenorėjo įžeisti lenkų. D. Tuskas ragino abi šalis neprarasti solidarumo ir neleisti, kad praeitis sužlugdytų jų ateitį.
Lenkija yra viena pagrindinių Ukrainos sąjungininkių Rusijos karo akivaizdoje. Ji priėmė šimtus tūkstančių ukrainiečių pabėgėlių ir tapo logistikos centru tiekiant Vakarų paramą.
Lenkija laiko Ukrainos sukilėlių armiją (UPA) nusikalstama nacionalistine organizacija, atsakinga už dešimčių tūkstančių lenkų nužudymą Antrojo pasaulinio karo metais Voluinėje, dabartinėje Vakarų Ukrainoje. Voluinės žudynės išlieka viena opiausių istorinių ir diplomatinių problemų Lenkijos ir Ukrainos santykiuose.
UPA kaltinama nuo 1943 iki 1945 m. nužudžiusi maždaug 60 tūkst.–100 tūkst. etninių lenkų, daugiausia civilių, nacių okupuotoje Voluinėje ir Rytų Galicijoje. Šių žudynių kulminacija laikomi Kruvinojo sekmadienio išpuoliai kaimuose 1943 m. liepos 11 dieną.
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