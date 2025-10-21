Vance'as: Vašingtonas nenustatė termino, per kurį „Hamas“ privalo nusiginkluoti

„Žinome, kad „Hamas“ privalo laikytis susitarimo, ir jei „Hamas“ jo nesilaikys, nutiks labai blogų dalykų, bet aš nedarysiu to, ką iki šiol atsisakė daryti Jungtinių Valstijų prezidentas, t. y. nenustatysiu aiškaus termino, nes daugelis šių dalykų yra sudėtingi“, – sakė J. D. Vance'as spaudos konferencijoje Kirjat Gate, Pietų Izraelyje, kur JAV vadovaujama misija stebi paliaubas Gazos Ruože.
J. D. Vance'as taip pat teigė, kad JAV nesiųs karių į Gazos Ruožą, pakartodamas JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir kitų jo šalies pareigūnų ne kartą duotą pažadą.
„Gazoje nebus amerikiečių karių. Jungtinių Valstijų prezidentas tai labai aiškiai pasakė. Visa mūsų karinė vadovybė tai labai aiškiai pasakė“, – tvirtino jis.
JAV viceprezidentas pridūrė, kad JAV apsiribos „naudingu koordinavimu“.
