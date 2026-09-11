Apklausos Vokietijoje rezultatai rodo niūrią perspektyvą Merzo partijai

Dveji rinkimai, vyksiantys rugsėjo 20 d., rengiami po F. Merzo Krikščionių demokratų partijos (CDU) nesėkmės rytinėje Saksonijos-Anhalto žemėje. Ten kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) triuškinamai laimėjo rinkimus, gavusi 44 proc. balsų. Tai – geriausias nacionalistinės partijos rezultatas nuo 1945 metų.
Šiaurės rytinėje Meklenburgo-Pomeranijos žemėje, remiantis naujausia visuomeninio transliuotojo ZDF apklausa, CDU populiarumas smuko iki vos 7 procentų. Tai būtų prasčiausias partijos rezultatas per regioninius rinkimus Vokietijoje, nes yra pavojus, kad CDU gali negauti net 5 proc. balsų, būtinų norint patekti į žemės parlamentą.
Apklausa parodė, kad pirmauja AfD, ją remia 37 proc. rinkėjų, o jai ant kulnų lipa šiuo metu žemę valdantys centro kairės socialdemokratai (SPD) – už juos balsuoti ketina 34 proc. rinkėjų.
SPD yra F. Merzo valdančiosios koalicijos partnerė, per pastaruosius dvejus metus patyrusi ne vieną skaudžią nesėkmę per rinkimus, tačiau tikisi išlaikyti vieną iš savo istorinių tvirtovių – Meklenburgo-Pomeranijos žemę.
Apklausa parodė, kad trečioje vietoje yra kraštutinių kairiųjų partijai „Die Linke“, SPD koalicijos partnerė šioje žemėje – ją remia 10 proc. rinkėjų.
Jei šios apklausos prognozės pasitvirtintų per rinkimus, tikėtina, kad būtų sudaryta trijų partijų – SPD, „Die Linke“ ir Žaliųjų – koalicija, nes AfD stokoja sąjungininkų. Beveik visos kitos šalies politinės partijos atsisako bendradarbiauti su AfD, kaltinama rasizmu ir ryšiais su neonaciais.
Berlyne kova dėl mero posto – jį šiuo metu užima CDU atstovas, dirbantis koalicijoje su SPD – išlieka itin įtempta ir nuspėti nugalėtoją sunku, nors atrodo beveik neabejotina, kad F. Merzo CDU praras pozicijas.
ZDF apklausa parodė, kad „Die Linke“ nežymiai lenkia CDU: už ją pasisako 23 proc. respondentų, o už CDU – 21 procentas. Toliau rikiuojasi AfD (17 proc.), Žalieji (16 proc.) ir SPD (10 proc.).
F. Merzo vadovaujami konservatoriai paprastai bodisi „Die Linke“, iš dalies susidariusia iš buvusios komunistinės Rytų Vokietijos valdančiosios partijos likučių. Apklausos Berlyne rodo, kad labiausiai tikėtina koalicija būtų kairiųjų jėgų – „Die Linke“, Žaliųjų ir SPD.
Ypač nepopuliariam kancleriui F. Merzui kraštutinių dešiniųjų pergalė Meklenburge ir kraštutinių kairiųjų pergalė Berlyne būtų dar vienas skaudus smūgis. Berlyne vis garsiau kalbama, kad paties F. Merzo partija gali nusigręžti nuo kanclerio, nuolat patenkančio į nemalonią padėtį dėl neatsargių pasisakymų ir įklimpusio į koalicijos vidaus ginčus dėl reformų.
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