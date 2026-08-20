Apklausa: rusų pesimizmas dėl ateities – didžiausias nuo 1992 m.

Pesimizmas dėl šalies ateities pasiekė aukščiausią lygį nuo XX amžiaus 10-ojo dešimtmečio pradžios – liepos mėnesį 66 proc. rusų teigė manantys, kad šalies vis dar laukia „sunkūs laikai“, pranešė leidinys „The Moscow Times“, remdamasis Rusijos visuomenės nuomonės tyrimų centro (VCIOM) atlikta valstybine apklausa.
Nuo metų pradžios rusų, manančių, kad laukia sunkumai, dalis padidėjo trečdaliu, arba 16 procentinių punktų, nes, Kremliui toliau skiriant pinigus ir žmogiškuosius išteklius savo kariuomenei, didėja darbo jėgos trūkumas ir kyla kainos.
VCIOM duomenimis, panašus pesimizmo lygis – 66–67 proc. – buvo užfiksuotas tik 1991 metais, prieš tais metais įvykusį Sovietų Sąjungos žlugimą, ir 1992 metais, hiperinfliacijos laikotarpiu, kai kainos pašoko apie 2 500 proc., o gyvenimo lygis smarkiai pablogėjo.
Nauja apklausa buvo surengta tuo metu, kai užsitęsęs karas Ukrainoje daro vis didesnį poveikį paprastų rusų gyvenimui.
Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimuosius smūgius Rusijos naftos ir energetikos infrastruktūrai, dėl ko daugelyje šalies regionų atsirado degalų trūkumas.
Kyjivas taip pat surengė virtinę smūgių Rusijos elektroninės prekybos milžinės „Wildberries“ sandėliams, sutrikdęs prekių pristatymą vartotojams ir mažoms įmonėms.
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