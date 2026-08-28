Apklausa: daugiau nei pusė lenkų mano, kad NATO gins Lenkiją

65 proc. jaunų lenkų neatmeta galimybės, kad užpuolus Lenkiją jie nerastų vietos pasislėpti, 19 proc. įsitikinę kitaip. Iš visų apklaustųjų 77 proc. abejojo, kad susiklosčius tokiai padėčiai jie galėtų rasti priedangą, 11 proc. tuo neabejojo.
Dėl maisto stygiaus per karinį užpuolimą nerimauja 40 proc. jaunų suaugusiųjų ir 53 proc. visų respondentų bei 61 proc. apklaustų vyresnio amžiaus žmonių.
52 proc. jaunų žmonių ir 67 proc. visų gyventojų baiminasi, kad esant tokiai padėčiai nutrūks šildymas.
IBRiS valdybos narys Michalas Kowalczykas, dalyvavęs diskusijoje po apklausos pristatymo, teigė, kad Lenkijos visuomenei trūksta žinių, kaip elgtis ekstremalioje situacijoje ir kas atsakingas už jų saugumą.
„Valstybė negali užtikrinti, kad viskas veiktų taip, kaip dabar, pavyzdžiui, kad būtų prieiga prie elektros, tekančio vandens“, – sakė M. Kowalczykas.
„Turime paruošti visuomenę krizinėms situacijoms“, – teigė jis ir pridūrė, kad Lenkijoje trūksta piliečių švietimo saugumo klausimais.
Apklausa buvo atlikta rugpjūčio 18–21 d., apklausus reprezentatyvią 1000 suaugusių Lenkijos gyventojų imtį.
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