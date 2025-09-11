„Tamsus momentas Amerikai“: po šūvio mirė Trumpo sąjungininkas Charlie Kirkas

Kaip praneša BBC, D. Trumpas vaizdo pranešime sakė, kad jo administracija „ras kiekvieną iš tų, kurie prisidėjo prie šios ir kitų politinių smurto apraiškų“.
Vaizdo pranešime, paskelbtame „Truth Social“, D. Trumpas teigė, kad jį „užliejo sielvartas ir pyktis dėl baisaus C. Kirko nužudymo“.
„Charlie įkvėpė milijonus ir šįvakar visi, kurie jį pažinojo ir mylėjo, yra sukrėsti ir apimti siaubo. Charlie yra patriotas, kuris paskyrė savo gyvenimą atvirų debatų ir šalies, kurią jis taip myli, Jungtinių Amerikos Valstijų, labui“, – sakė JAV prezidentas. „Jis yra tiesos ir laisvės pavyzdys, ir niekada nebuvo nieko, kas būtų taip gerbiamas jaunimo.“ „Charlie taip pat buvo giliai tikintis žmogus. Ir mes džiaugiamės žinodami, kad dabar jis yra ramybėje su Dievu danguje“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad jis paprašė Dievo saugoti C. Kirko žmoną ir vaikus „šią baisią širdgėlos ir skausmo valandą“. „Tai tamsus momentas Amerikai“, – tęsė D. Trumpas.
Primename, kad kai įvyko incidentas, Ch. Kirkas buvo Jutos slėnio universitete. Nebuvo iš karto aišku, kokia jo būklė.
Vaizdo įraše iš įvykio vietos buvo galima matyti, kaip Ch. Kirkas kalba po tentu prieš gal keletą tūkstančių žmonių, kai pasigirsta vieno šūvio garsas.
Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip Ch. Kirkas susmunka į savo kėdę, po to kamera greitai sujuda ir auditorijoje pasigirsta panikos garsai.
Studentams išsiųstoje perspėjimo žinutėje sakoma, kad sulaikytas vienas asmuo.
„Universiteto miestelyje buvo paleistas vienas šūvis į atvykusį kalbėtoją. Policija šiuo metu atlieka tyrimą, įtariamasis sulaikytas“, – sakoma žinutėje, pranešė „Deseret News“.
Mitinge dalyvavęs buvęs Jutos kongresmenas Jasonas Chaffetzas „Fox News“ sakė, kad šūvis buvo paleistas per klausimų ir atsakymų sesiją.
„Pirmas klausimas buvo apie religiją. Jis kalbėjo apie 15-20 minučių. Įdomu tai, kad antras klausimas buvo apie šaulius transseksualus, masinius šaudytojus, ir viduryje to pasigirdo šūvis“, – sukrėstas kalbėjo J. Chaffetzas.
„Ir tada man pasisekė pamatyti Charlį. Negaliu pasakyti, kad mačiau kraują. Negaliu pasakyti, kad mačiau, kaip jį pašovė, bet kai tik nuaidėjo šūvis, jis atsitraukė, – sakė jis. – Visi krito ant žemės... daugybė žmonių pradėjo šaukti, o tada visi puolė bėgti.“
Būdamas vos 31 metų, Ch. Kirkas turi santykinai didelę įtaką JAV politikai, padėdamas didinti palaikymą D. Trumpui tarp jaunesnių rinkėjų – vieną iš pagrindinių veiksnių, lėmusių respublikonų sugrįžimą į valdžią praėjusiais metais.
Turintis įgimtų artistinių gebėjimų Ch. Kirkas 2012 m. tapo vienu iš ne pelno siekiančios organizacijos „Turning Point USA“ (TPUSA), siekiančios skleisti konservatyvias pažiūras tarp jaunimo, įkūrėjų, taigi tapo pagrindiniu jaunųjų kraštutinių dešiniųjų atstovu televizijos laidose ir konferencijose.
Jis pasinaudojo milžiniška „Instagram“ ir „YouTube“ auditorija, kad sutelktų paramą prieš imigraciją nukreiptai politikai, atvirai krikščionybei ir skelbtų itin populiarius vaizdo įrašus, kuriuose jis per daugybę renginių universitetuose argumentais triuškina savo kritikus.
Jo buvimas universitetų miesteliuose dešiniųjų vertinamas kaip sveikintinas kontrastas aukštosiose mokyklose paplitusioms liberalioms pažiūroms, tačiau neretai sukelia aršų pasipriešinimą.
