Andy Burnhamas laimėjo svarbius JK rinkimus, atvėrė kelią mesti iššūkį Keirui Starmeriui

Jis užsitikrino vietą parlamente ir atvėrė kelią plačiai prognozuojamam lyderystės iššūkiui prieš sunkumų slegiamą ministrą pirmininką Keirą Starmerį (Kirą Starmerį).
A. Burnhamas, buvęs vyriausybės ministras, nuo 2017-ųjų einantis Didžiojo Mančesterio mero pareigas, užsitikrino sugrįžimą į parlamentą lengvai įveikęs kraštutinės dešinės partijos „Reform UK“ kandidatą Meikerfildo apygardoje šiaurės vakarų Anglijoje.
56-erių ilgametis centro kairės Leiboristų partijos veikėjas nurodė, kad mes iššūkį K. Starmeriui dėl partijos lyderio posto ir sieks tapti ministru pirmininku. Kad galėtų inicijuoti tokią kovą, jam buvo būtina laimėti šiuos itin svarbius rinkimus.
Jei K. Starmeris šiais metais pasitrauks iš pareigų, JK turės jau septintąjį ministrą pirmininką per 10 metų.
„Savo partijai sakau: tai paskutinė galimybė pasikeisti“, – sakė A. Burnhamas savo kalboje po to, kai užsitikrino beveik 55 proc. balsų ir daugiau nei 9 tūkst. balsų persvara įveikė „Reform UK“ atstovą Robertą Kenyoną (Robertą Kenioną).
„Būtent tai žmonės man tiesiai šviesiai sakė šimtuose slenksčių, ant kurių stovėjau. Privalome tai išgirsti, privalome veikti ir privalome viską padaryti teisingai. Antros progos nebus“, – sakė jis.
„Tačiau dabar, po šio vakaro rezultatų, tai yra šansas“, – pridūrė A. Burnhamas.
K. Starmeris, einantis pareigas nuo 2024-ųjų liepos, laikosi valdžioje po to, kai praėjusį mėnesį leiboristai patyrė triuškinamą pralaimėjimą rinkimuose Anglijoje, Škotijoje ir Velse.
„Šiaurės karalius“
Jo pozicijas susilpnino keli politiniai posūkiai ir skandalas dėl buvusio Jeffrey Epsteino (Džefrio Epsteink) bendražygio Peterio Mandelsono (Pėterio Mandelsono) paskyrimo JK ambasadoriumi Vašingtone.
Dešimtys leiboristų parlamento narių paragino K. Starmerį atsistatydinti, o keli ministrai pasitraukė iš pareigų, nacionalinėms apklausoms rodant, kad „Reform UK“ laimėtų kitus visuotinius rinkimus, numatomus 2029-aisiais.
Tačiau 63-ejų buvęs teisininkas atsisakė trauktis, tvirtindamas, kad jo triuškinama pergalė prieš konservatorius prieš 23 mėnesius suteikė jam penkerių metų mandatą valdyti.
Augant nekantrumui centro kairės valdančiojoje partijoje, buvęs leiboristų parlamentaras Joshas Simonsas (Džošas Simonsas) pasitraukė iš Meikerfildo, kad A. Burnhamas galėtų bandyti sugrįžti į parlamentą ir kandidatuoti į lyderio postą.
Šis precedento neturintis žingsnis atkreipė dėmesį į mažai žinomą politinę apygardą, suteikdamas jos maždaug 77 tūkst. rinkėjų neproporcingai didelę įtaką K. Starmerio likimui.
Apklausos rodo, kad A. Burnhamas, pramintas „Šiaurės karaliumi“ už tai, kad tris kartus iš eilės laimėjo mero rinkimus, yra populiariausias leiboristų politikas ir laimėtų tiesioginį balsavimą prieš K. Starmerį tarp partijos narių.
Ketvirtadienio balsavimas dėl Makerfildo vietos, kurioje leiboristai turėjo vos 5,3 tūkst. balsų persvarą, buvo laikomas testu, ar A. Burnhamas pajėgus įveikti „Reform UK“, vadovaujamą prieš imigraciją nusistačiusio Nigelo Farage'o (Naidželo Faradžo).
Ši teritorija daugiausia apgyvendinta darbininkų klasės atstovų, todėl tai derlinga dirva kraštutinės dešinės partijai, kuri nacionalinėse apklausose lenkia leiboristus jau daugiau nei metus.
Vietos santechniko R. Kenyono kampaniją temdė praeityje išsakytos įžeidžiančios pastabos apie moteris, o kraštutinės dešinės partija „Restore Britain“ atėmė iš „Reform UK“ šiek tiek daugiau nei 3 tūkst. balsų.
„Pokyčiai“
Rinkėjų aktyvumas siekė 59 proc. – tai didžiausias rodiklis per papildomus rinkimus per septynerius metus; iš viso atiduota daugiau nei 45 tūkst. balsų.
A. Burnhamas, buvęs parlamento narys 2001–2017 metais, priklauso vadinamajam nuosaikiam leiboristų sparnui ir yra atviras K. Starmerio labiau centristinio valdymo kritikas.
Dabar visų akys krypsta į tai, kada jis imsis veiksmų prieš K. Starmerį, nes leiboristų laukia sunki kova ieškant pamainos A. Burnhamui mero poste.
A. Burnhamas pirmadienį turėtų būti prisaikdintas parlamento nariu. Pagal Leiboristų partijos taisykles, kandidatai į lyderius privalo būti parlamento nariais.
Jis galės lengvai surinkti 81 iš daugiau nei 400 leiboristų parlamentarų paramą – tai minimalus skaičius, reikalingas kovai pradėti.
K. Starmeris ne kartą sakė, kad kovos su bet kokiu iššūkiu, tačiau A. Burnhamo sąjungininkai tikisi, kad ministrai gali įtikinti premjerą atsistatydinti.
Trečiadienį K. Starmeris pareiškė esąs pasirengęs pasiūlyti A. Burnhamui „svarbų vaidmenį“ savo vyriausybėje, bandydamas išvengti laukiamo iššūkio, tačiau A. Burnhamo komanda šią idėją esą atmetė.
Buvęs sveikatos apsaugos ministras Wesas Streetingas (Vesas Stritingas), priklausantis dešiniajam leiboristų sparnui, teigė, kad K. Starmeriui reikėtų suteikti „erdvės savaitgalį“ apsvarstyti savo ateitį.
W. Streetingas taip pat pažadėjo prisijungti prie bet kokių lenktynių dėl aukščiausio posto, tačiau galiausiai gali sudaryti susitarimą su A. Burnhamu, kad būtų išvengta skaldančios kovos.
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