Analizė: JAV koridorius padėjo padidinti naftos srautą iš Hormuzo sąsiaurio

JAV prezidentas Donaldas Trumpas rugpjūčio viduryje pareiškė, kad šiuo gyvybiškai svarbiu vandens keliu gabenamas „milžiniškas kiekis naftos“, nors laivybos sekimo bendrovių „Kpler“ ir „Lloyd's List Intelligence“ duomenys rodo, kad apimtys vis dar siekia maždaug pusę ikikarinio lygio.
Smarkiai išaugusios naftos apimtys
Baltųjų rūmų pareigūnai leidiniui „Axios“ taip pat nurodė, kad palei Omano pakrantę besidriekiantį koridorių JAV kontroliuoja maždaug nuo birželio vidurio, kai buvo pasirašytas taikos memorandumas.
JAV kariuomenė laivų konvojus lydi nuo liepos 8 dienos, kai atsinaujino kovos veiksmai ir Iranas vėl pagrasino pulti šiuo maršrutu besinaudojančius laivus.
Naujienų agentūros AFP vertinimu, atliktu remiantis agentūros „Lloyd's“ kriterijais, nuo liepos 8 dienos iš Hormuzo sąsiaurio laivais, kurie nėra susiję su Iranu, išplaukė maždaug 330 mln. barelių naftos – tai prilygsta maždaug 4,9 mln. barelių per parą.
Tačiau rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais šis skaičius nuolat augo ir per septynias dienas iki rugsėjo 7 dienos pasiekė beveik 8 mln. barelių per parą vidurkį, o vien rugsėjo 7 dieną buvo išgabenta daugiau nei 14 mln. barelių.
Palyginimui, taikos metu sąsiaurį kirsdavo apie 18 mln. barelių naftos per parą, pirmojo karo etapo metu, kai buvo įvesti pradiniai apribojimai – 1,4 mln. barelių per parą, o per derybas, kai buvo panaikinti apribojimai – 9,4 mln. barelių per parą.
Vadovaujantis agentūros „Lloyd's“ apibrėžimu, su Iranu nesusijęs tranzitas yra toks, kai laivas neplaukia į Irano uostą ar iš jo, nepriklauso Iranui ir neplaukia su jo vėliava, nėra įtrauktas į sankcijų sąrašus bei nepriklauso šešėliniam laivynui. Laivai, iš Hormuzo plaukiantys Irano nustatytu maršrutu, į naujienų agentūros AFP analizę taip pat nebuvo įtraukti.
Duomenų ribotumas
Atsižvelgiant į Irano grasinimus pulti laivus, kurie nesinaudoja Teherano patvirtintais maršrutais, laivai, plaukdami JAV saugomu maršrutu per Hormuzą, beveik visada išjungia savo siųstuvus, todėl juos tiesiogiai aptikti yra sudėtinga.
„Lloyd's“ agentūrai AFP teigė, kad bandant juos aptikti „egzistuoja paklaida“, o „Kpler“ pažymėjo, kad „gana tvirtai pasitiki bendro srauto duomenimis“, tačiau ne kiekvieną sąsiaurį kirtusį laivą įmanoma užfiksuoti realiuoju laiku.
JAV teiginiai ir tikrovė
Dabartinė administracija teigia, kad einamasis vidurkis siekia apie 9 mln. barelių per parą – tai yra maždaug vienu milijonu barelių per parą daugiau nei didžiausias sekimo tarnybų užfiksuotas septynių dienų vidurkis. Šis skirtumas prilygsta vienam visiškai pakrautam labai dideliam mazuto tanklaiviui (VLCC) per dvi dienas.
JAV energetikos sekretorius Chrisas Wrightas pareiškė, kad, kitaip nei sekimo įmonės, „mes žinome kiekvieną laivą ir ką jis gabena... tuose konvojuose, kuriuos lydime“.
Vyriausybė taip pat teigė, kad per vieną 24 valandų laikotarpį sąsiaurį kirto beveik 18 mln. barelių, o to negalima atmesti, ypač jei per trumpą laiką sąsiauriu praplaukė didelis skaičius laivų. Tačiau šie duomenys nepagrindžia prezidento D. Trumpo socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbto teiginio, kad 18 mln. barelių per parą ir yra naujoji norma.
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