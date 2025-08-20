Amsterdame burlaivių paradu prasidėjo didžiulis jūrų festivalis

Šiuo reginiu prasidėjo penkių dienų Amsterdamo jūrų festivalis – laivų, jūreivių ir miesto jūrinės praeities šventė, į kurią, kaip tikimasi, atvyks nuo 2,3 mln. iki 2,5 mln. lankytojų.
Uosto kapitonas Milembe Mateyo sakė, kad burlaivių paradas yra pati sudėtingiausia festivalio akimirka.
„Yra daug spaudos, nepaprastai daug laivų ir daugybė žmonių, užimančių aukštas pareigas ir norinčių čia būti, todėl tai yra didžiausias iššūkis“, – sakė jis.
Festivalis „Sail Amsterdam“ surengtas jau dešimtą kartą ir yra miesto 750-ųjų metinių šventės dalis. Šiais metais jame dalyvauja apie 50 burlaivių ir 700 istorinių laivų. Renginio tema „Suvienyti bangų“ pasirinkta reaguojant į įtampą pasaulyje.
Tūkstančiai žiūrovų
Paradas prasidėjo Eimeideno mieste Šiaurės jūros pakrantėje, ten pirmieji laivai praplaukė pro milžiniškus jūros šliuzus ir leidosi į 25 kilometrų kelionę tolyn į šalį. Maždaug 10 kilometrų ilgio flotilę sudarė karinio jūrų laivyno mokymo laivai, garlaiviai, istoriniai burlaiviai ir daugybė prie procesijos pridėjusių pramoginių laivų.
Tūkstančiai žiūrovų išsirikiavo palei kanalą nuo šliuzų iki uosto už Amsterdamo centrinės stoties, ten burlaivius pasveikino patrankų salvės ir muzika.
Šis renginys pirmą kartą buvo surengtas 1975 m., minint Amsterdamo 700-ąjį gimtadienį. Nuo tada jis vyksta kas penkerius metus, išimtis buvo tik 2020-ieji, kai jis buvo atšauktas dėl koronaviruso pandemijos. Tad šių metų renginys yra pirmasis per dešimtmetį.
Artimiausiomis dienomis lankytojai galės įlipti į didžiuosius burlaivius, stebėti šimtų tarptautinių įgulų narių paradą per miesto centrą ir dalyvauti koncertuose bei priėmimuose pakrantėje. Sekmadienį laivai išplauks į jūrą, tai bus antrasis didysis paradas.
Yra dar viena tradicija, vadinama piramide, kai vietos gyventojai plukdo namų gamybos plaustus, sukabintus iš banglenčių, kėdžių ar bet ko, kas tik gali plūduriuoti. Tik nedaugelis pasiekia finišą, bet svarbiausia yra reginys, o ne jūreivio meistrystė.
