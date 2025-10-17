Premjerė dalyvaus Europos socialistų partijos kongrese Amsterdame

Šio kongreso paraštėse ji susitiks su Europos Parlamento nare, Vengrijos Demokratinės koalicijos pirmininke Klara Dobreva, Ispanijos premjeru Pedro Sanchezu (Pedru Sančesu), Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pirmininke Iratxe Garcia Perez (Irače Garsija Peres), pranešė Vyriausybė.
Taip pat numatytas Lietuvos Vyriausybės vadovas pokalbis su Europos Vadovų Tarybos prezidentu Antonio Costa (Antoniju Košta).
Europos socialistų partija (PES) vienija Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Norvegijos socialistų, socialdemokratų, darbo ir demokratų partijas.
Naujausi komentarai