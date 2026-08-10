Airijoje pareikšti kaltinimai įtariamam kartelio vadui

49 metų airis pasirodė teisme po to, kai sekmadienio vakarą buvo parskraidintas iš Dubajaus pagal Airijos išduotą arešto orderį.
Įtariama, kad jis yra vienas iš tarptautinės grupuotės, žinomos kaip Kinahano organizuotų nusikaltimų grupė (KOCG) arba Kinahano kartelis, lyderių.
Airijos vyriausybinis lėktuvas, kuriuo, kaip pranešama, buvo gabenamas D. Kinahanas, nusileido Keismento aerodrome – karinėje oro bazėje į vakarus nuo Dublino – apie 18.30 val. (17.30 val. Grinvičo laiku), o virš jos suko ratus sraigtasparnis, matė AFP vaizdo žurnalistas.
Netrukus po to automobilių tamsintais langais konvojus, kaukiant sirenoms, dideliu greičiu išlėkė pro vartus, o tai stebėjo pakelėje susirinkusi minia.
Airijos policija vėliau pareiškime nurodė, kad areštavo ir pateikė kaltinimus vyrui, kuriam arti 50-ies metų, „sunkiais organizuoto pobūdžio nusikaltimais“, tačiau D. Kinahano pavardės neminėjo.
Airijos policijos viršininkas Justinas Kelly sakė: „Šis areštas rodo mūsų pasiryžimą kartu su užsienio teisėsaugos partneriais, įskaitant Dubajaus policiją, kovoti su tarptautinėmis organizuoto nusikalstamumo grupuotėmis“.
„Įžymus“ įtariamasis
Netrukus po to D. Kinahanas pasirodė Dublino specialiajame baudžiamajame teisme, kur jam buvo pareikšti kaltinimai dėl vadovavimo nusikalstamai organizacijai ir nuspręsta jį palikti sulaikytą iki spalio 5 d. numatyto teismo posėdžio.
Jam buvo pranešta, kad yra kaltinamas vadovavęs nusikalstamai organizacijai nuo 2015 m. spalio iki 2017 m. balandžio mėnesio.
Vilkėdamas sportines kelnes ir džemperį su gobtuvu, užsidėjęs akinius D. Kinahanas, apsuptas civiliais drabužiais apsirengusių policininkų, atrodė ramus, pranešė „Irish Mirror“.
Specialusis baudžiamasis teismas, į kurį buvo nuvežtas D. Kinahanas, nagrinėja baudžiamąsias bylas, susijusias su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu.
Sekmadienį bendrame pareiškime JAE ir Airijos teisingumo ministrai pavadino D. Kinahaną „vienu iš žymiausių asmenų, traukiamų baudžiamojon atsakomybėn dėl tarptautinio organizuoto nusikalstamumo“.
„Siunčia aiškią žinią“
Airijos teisingumo ministras Jimas O‘Callaghanas platformoje „X“ rašė, kad ekstradicija „siunčia aiškią žinią, jog įtariamieji sunkių ir organizuotų nusikaltimų vykdytojai neras saugaus prieglobsčio nuo teisingumo“.
Jis tai pavadino „istoriniu teisinio bendradarbiavimo su Dubajumi laimėjimu“.
Airijos užsienio reikalų ministrė Helen McEntee tai pavadino „ilgamečio ryžtingo Airijos policijos ir kelių iš eilės vyriausybių darbo kulminacija“.
D. Kinahanas pralaimėjo paskutinę apeliaciją dėl ekstradicijos iš JAE, kur jis iki suėmimo atvirai gyveno apie dešimtmetį.
Jis laikomas griežto režimo Portlyšo (Portlaoise) kalėjime centrinėje Airijoje, kuriame bausmę atlieka kai kurie liūdniausiai pagarsėję šalies nusikaltėliai.
D. Kinahanas iš Ispanijos persikėlė į JAE maždaug 2016 m., po to, kai buvo nužudytas vienas iš jo bendrininkų ir pasikėsinta į jo paties gyvybę per boksininkų svėrimo procedūrą viename Dublino viešbutyje.
Jis taip pat turėjo ryšių su dabar jau nebeveikiančia boksininkų vadybos įmone, kuri atstovavo tokiems boksininkams kaip Tysonas Fury ir Carlas Framptonas.
D. Kinahanas – jau antras asmuo, įtariamas ryšiais su ta pačia nusikalstama organizacija ir išduotas Dubajaus.
Seanas McGovernas, kurį teisėjas įvardijo „kartelio vadeivos dešiniąja ranka“, buvo išduotas po sulaikymo ten 2024 m.
Birželio mėnesį S. McGovernas Airijoje buvo nuteistas 24 metams kalėjimo, prisipažinęs kaltu dėl organizuoto nusikalstamumo vykdymo ir pasikėsinimo žudyti.
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