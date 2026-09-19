Saulėtos dienos suskaičiuotos? Štai kada Lietuvą pasieks tikras ruduo

Medžių lapai jau geltonuoja, tačiau rugsėjis vis dar džiugina malonia šiluma. Parkuose verda gyvenimas – žmonės mėgaujasi saulės spinduliais, žvejoja ir pramogauja gryname ore.
„Į mišką pagrybauti dabar yra pats laikas“, – sakė vilnietė.
„Ir dviračiai, ir kelionės, ir vaikščiojimai po parkus – tikrai daug veiklų“, – vardijo kita gyventoja.
Kol gamta vis labiau rudenėja, Vilniaus universiteto (VU) botanikos sodas spindi ryškiausiomis spalvomis. Čia žydi ne tik populiariausi rudens augalai.
„Astrai, astrūnai, vėlyviai, chrizantemos ir keletas smulkesnių genčių dabar žydi masiškai“, – pasakojo VU Botanikos sodo atstovas Darius Ryliškis.
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Vis dėlto šiuo metu daugiausia dėmesio sulaukia įspūdingi jurginai. Anot botanikos sodo specialistų, ruduo šiemet augalams palankus, todėl jų grožis gali atsiskleisti visu ryškumu.
„Kol kas ruduo tikrai yra išbalansuotas normaliai, neturėjome nei liūčių, nei sausros periodo ir, kas baisiausia, šalnų“, – teigė D. Ryliškis.
Nors šeštadienį Lietuvoje dar giedri orai, netrukus viskas keisis.
Kur kas prastesni orai laukia sekmadienį. Tądien skėčių ir lietpalčių prireiks daugeliui, o pajūryje sustiprės ir vėjas, kurio gūsiai vietomis sieks iki 17 metrų per sekundę.
„Paryčiais klius lietaus vakariniams rajonams, o toliau jis keliaus per visą Lietuvą. Nemažai to lietaus, bet galima ir perkūnija“, – aiškino sinoptikė Edita Gečaitė.
Panašu, kad tikrasis ruduo jau artėja. Nuo kitos savaitės temperatūra palaipsniui kris, o trečiadienio naktį kai kur ji gali siekti vos 4 laipsnius.
Tiesa, gyventojai žada dar likusias šiltas dienas išnaudoti kuo aktyviau.
„Stengiamės nuvažiuoti kur nors į gamtą, pabūti su žaluma, su vandeniu ir pasidžiaugti tais paskutiniais saulės spinduliais. Žiemą jau nebebus vitamino D“, – sakė vilnietė.
„Mes, lietuviai, vis nepriprantame, kad oras visada toks. Kažkaip aš sau ir sakau, kad nėra blogo oro, reikia tik nuotaiką stiprinti“, – teigė pašnekovė.
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