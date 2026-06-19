Žvalgyba: kai kurie tyrėjai šį procesą jau vadina epidemija

VSD teigimu, šios tendencijos per pastaruosius kelerius metus stebimos visame pasaulyje tarp nepilnamečių. Nihilizmas susijęs su negatyvizmu, pesimizmu, skepticizmu. Nihilistų įsitikinimu, pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ar vertės. Kai kurie tyrėjai, anot žvalgybos, šį procesą jau vadina epidemija.
Žvalgyba atkreipia dėmesį, jog laiku nesustabdytas radikalizacijos procesas gali padaryti neatitaisomą žalą tiek nihilistinio ekstremizmo ideologijos paveiktiems asmenims, tiek ir jų aukoms.
Nihilistinis ekstremizmas plinta tarp jauno amžiaus asmenų populiariuose socialiniuose tinkluose ir tinklinėse žaidimų platformose, tokiose kaip „Roblox“ ar „World of Tanks“.
Siekiant įtraukti naujus asmenis, yra naudojami jaunimui patrauklūs propagandos sklaidos būdai – memai, trumpi filmai bei kompiuteriniai žaidimai. Įsitraukimą į nihilistinio ekstremizmo tinklus ir organizacijas bandoma pateikti kaip galimybę savirealizuotis, gauti dėmesio ir pripažinimo, tapti autoritetu ar priklausyti aukštesnei socialinei grupei.
Į nihilistinio ekstremizmo tinklus įsitraukę asmenys nusikalstamas veikas vykdo tiek virtualioje erdvėje, tiek realybėje. Virtualioje erdvėje nihilistiniai ekstremistai ieško pažeidžiamų nepilnamečių, kurie turėtų asmeninių problemų artimoje aplinkoje, psichinės sveikatos sutrikimų ar būtų socialiai izoliuoti.
Nurodoma, jog pirminiame bendravimo su šiais pažeidžiamais asmenimis etape, nihilistiniai ekstremistai, siekdami įgyti pasitikėjimą, jiems reiškia apsimestinį moralinį palaikymą. Įgijus pasitikėjimą, iš aukų išviliojama jautraus turinio vaizdo medžiaga ir, grasinant ją paviešinti, jos verčiamos žaloti save, smurtauti prieš kitus asmenis ar gyvūnus, o tam tikrais atvejais – nusižudyti. Dažnai siekiama, kad visi šie veiksmai būtų filmuojami ar fotografuojami.
Realybėje prie nihilistinio ekstremizmo tinklų prisijungę asmenys savo veiklą dažniausiai pradeda nuo smulkių teisės pažeidimų, pavyzdžiui, grafičių piešimo ar langų daužymo, vėlesniuose etapuose pradedami vykdyti smurtiniai išpuoliai prieš jaunesnius paauglius, benamius, nuo alkoholio ir narkotikų priklausomus asmenis, rasinių, etninių ar religinių mažumų atstovus bei kitų pažeidžiamų grupių atstovus. Dažnai šios smurtinės nusikalstamos veikos yra filmuojamos ir platinamos socialiniuose tinkluose.
VSD nurodo, jog jauno amžiaus asmenų galimą įsitraukimą į nihilistinio ekstremizmo tinklus gali rodyti socialinė saviizoliacija, staigūs ir racionaliai nepaaiškinami elgesio pokyčiai, nuolatinė prislėgta nuotaika, nuolatinis laiko leidimas bendraujant socialiniuose tinkluose, naudojami uždarai socialinei grupei būdingi terminai, simboliai ir vaizdo medžiaga, atvirai reiškiamas žavėjimasis ekstremistinėmis ideologijomis, teroristinėmis organizacijomis ar serijiniais žudikais, įsigyjama su tuo susijusi atributika.
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