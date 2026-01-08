Žada reaguoti į Kapčiamiesčio gyventojų kreipimąsi dėl emocinės pagalbos

„Lazdijų rajono savivaldybės merė (…) priėmė sprendimą dėl pagalbos suteikimo Kapčiamiesčio ir aplinkinių vietovių gyventojams bei kreipėsi į Lazdijų švietimo centrą dėl pagalbos užtikrinimo. Kapčiamiesčio bendruomenės pirmininkė informuota dėl priimto sprendimo“, – Eltai teigė savivaldybės administracijos patarėja Jolita Valentukonienė.
Kaip skelbta, dėl planuojamo steigti karinio poligono sunerimusi Kapčiamiesčio bendruomenė antradienį kreipėsi į valstybės institucijas, prašydama psichologų paslaugų ir emocinės pagalbos. Kreipimasis adresuotas Sveikatos apsaugos ir Krašto apsaugos ministerijoms, Seimui bei Lazdijų rajono savivaldybei.
ELTA primena, kad Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Prezidento patarėjas Deividas Matulionis pabrėžė, kad steigiant poligonus, naudą gaus ir savivaldybės. Vis dėlto, Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai tokiam VGT sprendimui nepritaria.
Spalį KAM su Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, dėl naudų paketo savivaldybėms, kurių teritorijoje jau yra arba ateityje bus įsteigti kariniai poligonai.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas. Apie naujojo poligono poreikį dar kovo pradžioje užsiminė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, kuris teigė, kad tinkamiausia vieta būtų Pietų Lietuva.
