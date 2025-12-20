 Vyriausybė pritaria, kad jaunaisiais policijos rėmėjais galėtų būti vyresni nei 18 metų asmenys

2025-12-20 08:11
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Vyriausybė pritaria, kad pilnametystės sulaukę asmenys galėtų būti jaunaisiais policijos rėmėjais.

Vyriausybė pritaria, kad jaunaisiais policijos rėmėjais galėtų būti vyresni nei 18 metų asmenys / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Ministrų kabinetas šią savaitę priėmė teigiamą išvadą liberalo Andriaus Bagdono ir grupės parlamentarų pristatytoms įstatymo pataisoms, kurioms po pateikimo pritarė Seimas.

Šiuo metu jaunuoju policijos rėmėju gali būti asmuo nuo 12 iki 18 metų amžiaus, o policijos rėmėju galima tapti tik sulaukus 18 metų ir turint vidurinį išsilavinimą.

Pagal galiojantį reguliavimą, 18 metų sulaukę, bet vidurinio išsilavinimo dar neįgiję jaunuoliai nebegali būti jaunaisiais policijos rėmėjais ir neatitinka kriterijų tapti policijos rėmėjais.

„Dėl amžiaus ribojimo įsitraukimas į visuomenės stiprinimo veiklas tampa nenuoseklus, tai nemotyvuoja dalyvauti policijos rėmėjų veikloje“, – teigia pataisų autoriai.

Jie pasiūlė, kad jaunuoju policijos rėmėju asmuo galėtų būti iki 20 metų.

„Įstatymo projekto rengimą paskatino galiojančiame teisiniame reguliavime nustatyta amžiaus ir išsilavinimo kriterijų spraga, dėl kurios 18-19 metų jaunuoliai, dar neturintys vidurinio išsilavinimo, negali tapti nei policijos rėmėjais, nei jaunaisiais policijos rėmėjais. Tokia situacija sudaro teisinį vakuumą ir riboja jaunimo įtraukimą į visuomenės saugumą stiprinančias veiklas“, – sako parlamentarai.

Išvadą Vyriausybei pateikusi Vidaus reikalų ministerija (VRM) pritaria projektui, tačiau siūlo papildyti, kad 18 metų sulaukęs asmuo galėtų būti jaunuoju policijos rėmėju, tačiau tik tol, kol šie asmenys mokosi pagal vidurinio ugdymo programą.

Pagal įstatymą, jaunasis policijos rėmėjas padeda policijai ir švietimo įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose.

 

