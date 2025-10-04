Siūloma praplėsti galimybes dalyvauti jaunųjų policijos rėmėjų veikloje

Tai numatančias Policijos rėmėjų įstatymo pataisas įregistravo Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Andrius Bagdonas.
Šiuo metu įstatymas numato, kad jaunasis policijos rėmėjas yra asmuo nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Tuo metu policijos rėmėju galima tapti tik sulaukus 18 metų ir turint vidurinį išsilavinimą.
„Iki šiol 18-mečiai, dar neįgiję brandos atestato, negalėjo nei tęsti jaunųjų policijos rėmėjų veiklos, nei tapti policijos rėmėjais. Šią spragą taisome. Drauge su įvairias frakcijas atstovaujančiais kolegomis registravome pataisą, kad jaunieji policijos rėmėjai galėtų būti iki 20 metų, o gavę išsilavinimą be pertraukos tęstų veiklą“, – Eltai sakė A. Bagdonas.
Toks reguliavimas, jo nuomone, užtikrins nuoseklų jaunimo įsitraukimą, stiprins pilietiškumą ir bendradarbiavimą su policija.
Jei Seimas pritartų, jaunaisiais policijos rėmėjais galima būtų jaunuoliai nuo 12 iki 20 metų.
Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų 2026 m. liepos 1 d.
Dėl iniciatyvos nustatyti didesnę viršutinę amžiaus ribą (20 metų), iki kurios galima pretenduoti tapti jaunuoju policijos rėmėju, Seimo kanceliarijos Teisės departamentas siūlo gauti Vyriausybės išvadą.
Jaunieji policijos rėmėjai padeda teritorinėms policijos ir švietimo įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose. Jaunųjų policijos rėmėjų veikla reglamentuojama Policijos generalinio komisaro įsakymu.
