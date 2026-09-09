VRK aiškinasi „Nemuno aušros“ gautų konsultacijų iš Lauros Matjošaitytės apimtį

Komisijos atstovė spaudai Indrė Ramanavičienė BNS sakė, kad dar prieš savaitę išsiuntė paklausimą „Nemuno aušrai“ su prašymu atsakyti, ar ji iš tikrųjų gavo paslaugų iš L. Matjošaitytės, ar už jas buvo atsiskaityta arba apskaityti skolos įsipareigojimai.
Rugpjūtį naujienų portalas „Delfi“ pranešė, kad prieš pernai sugrįždama dirbti VRK nare L. Matjošaitytė konsultavo „Nemuno aušrą“ dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai.
„(Paklausime – BNS) tikslintasi dėl publikacijoje nurodytų detalių, tai yra ar Laura Matjošaitytė padėjo rengti politinės partijos atsakymą Vyriausiajai rinkimų komisijai. Taip pat partija paprašyta pateikti kitas reikšmingas aplinkybes“, – teigė I. Ramanavičienė.
Pasak jos, antradienį VRK gavo elektroninį laišką iš Seimo nario Roberto Puchovičiaus, kuriame prašoma informacija laikoma vertintina kaip bandymas sužinoti advokato ir kliento profesinę paslaptį sudarančią informaciją ir dėl šios priežasties atsisakyta pateikti paaiškinimus.
Trečiadienį popiet komisija gavo atsakymą iš pačios „Nemuno aušros“, kuriame, remiantis tais pačiais motyvais, taip pat atsisakyta paaiškinti situaciją.
I. Ramanavičienė teigė, kad savo ruožtu trečiadienį išsiuntė „Nemuno aušrai“ pakartotinę užklausą, pabrėždama partijoms galiojančią Rinkimų kodekse nustatytą pareigą teikti komisijai informaciją ir dokumentus, reikalingus atlikti politinių organizacijų finansavimo kontrolę bei nurodydama pateikti atsakymą iki rugsėjo 15 dienos.
Pernai gegužę VRK nare tapusi L. Matjošaitytė viešai nedeklaravo konsultacijų „aušriečiams“. Iš pradžių atsisakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Ji atsisako komentuoti profesinių santykių su „Nemuno aušra“ detales, argumentuodama tai advokato ir kliento paslaptimi.
L. Matjošaitytė teigia interesų konflikto, dirbant komisijoje svarstant su „Nemuno aušra“ susijusius klausimus, nepatyrusi.
„Nemuno aušros“ vicepirmininkas R. Puchovičius yra patvirtinęs, kad partija bendravo su L. Matjošaityte, tuo metu partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis praėjusią savaitę žiniasklaidoje nagrinėjamas sąsajas tarp partijos ir L. Matjošaitytės pavadino absurdiškomis.
BNS rašė, kad 2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė. Į komisijos narės pareigas ji sugrįžo jos kandidatūrą pateikus „Nemuno aušros“ deleguotam tuometiniam teisingumo ministrui Rimantui Mockui.
2025-ųjų gegužę naujos sudėties komisija sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, dalyje susilaikė.
VRK narė tvirtino, kad šie balsavimai nesudarė jai interesų konflikto ir pagrindo nusišalinti, nes sugrįžusi dirbti į komisiją neteikia konsultacijų politinėms organizacijoms.
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