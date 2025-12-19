Visoje šalyje Valstybinių miškų urėdija nemokamai dalins eglių šakas

„Svarbiausia Kalėdų šventėje – ne didelė eglė, o bendravimas šeimoje ir pagarba gamtai. Skatinkime tvarias tradicijas, džiaukimės eglės šakele ir jos skleidžiamu miško kvapu, nekirsdami viso medžio“, – teigia Valstybinių miškų urėdijos (VMU) Nemenčinės regioninio padalinio vadovas Giedrius Grincevičius.
Pasak urėdijos, šios akcijos tikslas – skatinti atsakingą vartojimą: mažinti iškertamų jaunų medelių kiekį ir priminti, kad šventinę atmosferą galima kurti jaukiai ir prasmingai, renkantis gamtai draugiškesnius sprendimus.
Jų teigimu, nemokamai dalijamas šakas paruošia miškininkai – jos surenkamos miško valymo ir tvarkymo metu, todėl akcija neprisideda prie papildomo kirtimo.
Vilniuje prie Katedros aikštės šakas dalins aplinkos ministras Kastytis Žuromskas ir VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
Kasmet akcijos metu daugiau nei 60 Lietuvos vietų išdalijama 100 tūkst. eglišakių.
