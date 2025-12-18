„Parsinešk Kalėdas į savo namus“: vietoje tradicinės eglės – nemokama kalėdinė šaka

„Svarbiausia Kalėdų šventėje – ne didelė eglė, o bendravimas šeimoje ir pagarba gamtai. Skatinkime tvarias tradicijas, džiaukimės eglės šakele ir jos skleidžiamo miško kvapu, nekirsdami viso medžio“, – ragino VĮ Valstybinių miškų urėdijos (VMU) Nemenčinės regioninio padalinio vadovas Giedrius Grincevičius.
VMU kartu su Aplinkos ministerija ir visais 25 VMU regioniniais padaliniais organizuojamos miestiečių pamėgtos akcijos „Parsinešk Kalėdas į savo namus“ tikslas – skatinti atsakingą vartojimą: mažinti iškertamų jaunų medelių kiekį ir priminti, kad šventinę atmosferą galima kurti jaukiai ir prasmingai, renkantis gamtai draugiškesnius sprendimus.
Nemokamai dalijamas šakas paruošia miškininkai – jos surenkamos miško valymo ir tvarkymo metu, todėl akcija neprisideda prie papildomo kirtimo. Kasmet akcijos metu daugiau nei 60 Lietuvos vietų išdalijama daugiau nei 100 tūkst. eglišakių.
Valstybinių miškų urėdija skatina nekirsti liaunų eglučių ir nelaužyti jų šakų miškuose. Norintiems pasipuošti Kalėdų eglutę rekomenduojama kreiptis į artimiausią Valstybinių miškų urėdijos regioninį padalinį, kur medeliai auginami medelynuose ar plantacijose, ir ten įsigyti šventinę puošmeną.
Vilniečiai gruodžio 19-ąją į Katedros aikštę kviečiami atvykti kiek anksčiau, nes paruoštos šakos paprastai išdalijamos per keletą valandų.
