Šventiniu laikotarpiu – nemaloni staigmena miške

Jau antras radinys šiemet
Prieš pat šventes Gruzdžių girininkijoje, Šiaulių rajone, užfiksuotas naujas šiukšlinimo atvejis – rasta daugiau nei tona išmestų padangų. Tokie dideli kiekiai padangų išmetami ne pirmą kartą. Dar spalį miškininkai toje pačioje girininkijoje rado daugiau nei 5 t padangų.
Dideli atliekų kiekiai šventiniu laikotarpiu fiksuoti ir Klaipėdos rajone, Šernų girininkijoje, – Šernų ir Lėbartų miškuose girininkai neseniai iš miško išvežė daugiau nei 11,5 t įvairių atliekų.
Nors bendras surenkamų nereikalingų padangų kiekis Lietuvoje mažėja – 2023 m. surinkta 212 t, o praėjusiais metais – 192 t, pastarųjų mėnesių įvykiai rodo, kad šiukšlinimo miške problema išlieka aktuali.
Neatsakingai išmestos atliekos – didelė žala gamtai ir žmogui
Dažniausiai miškuose randamos atliekos – plastiko pakuotės, stiklo buteliai, statybinės atliekos ir padangos. Pastarosios dažniausiai miškuose randamos rudenį ir pavasarį, kuomet senos automobilių padangos yra keičiamos naujomis.
Padangų gaisrai yra itin pavojingi – joms degant į orą išsiskiria žmogui ir gamtai kenksmingos cheminės medžiagos.
Tuo tarpu didžiausią gaisrų riziką miške kelia stiklo buteliai ir degios medžiagos. Buitinė technika, statybinės atliekos ir padangos ypač kenkia vandeniui bei dirvožemiui. Irdamos šios atliekos išskiria sunkiuosius metalus ir chemines medžiagas, keičia dirvožemio struktūrą bei teršia gruntinius vandenis.
Ilgai nesuyrančios atliekos patenka į maisto grandinę, keičia miško mikroklimatą ir daro ilgalaikį neigiamą poveikį ekosistemai.
Be to, plastiko pakuotės, maisto likučiai ir tekstilė kelia pavojų miško gyvūnams, kurie gali atliekomis paspringti, į jas įsipainioti.
Už miško teršimą – baudos
Administracinių nusižengimų kodekse numatyta atsakomybė už aplinkosauginius pažeidimus. Išmestos padangos, nors nepriskiriamos pavojingosioms atliekoms, reglamentuojamos atskirai – už neteisėtą jų išmetimą gali būti skiriama bauda iki 6 tūkst. eurų.
Už neteisėtą atliekų išmetimą į aplinką, kai atliekos yra nepavojingos ir jų kiekis neviršija 15 m³ arba 7 m³, kai atliekos yra pavojingos, taikoma administracinė atsakomybė – baudos nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų.
Jeigu atliekų kiekiai viršija įstatyme nustatytas ribas, taikoma baudžiamoji atsakomybė. Tokiais atvejais pažeidėjui gali būti skiriama ne tik didelė piniginė bauda, bet ir laisvės atėmimas.
VMU primena, kad naudotas padangas gyventojai gali nemokamai priduoti autoservisuose arba didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse.
Radę miške išmestas padangas ar kitas atliekas, informuokite artimiausią VMU regioninį padalinį arba fiksuokite pažeidimus platformoje „Tvarkau Lietuvą“.
Pastebėję pažeidėjus, nedelsiant skambinkite 112.
