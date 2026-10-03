Vilniuje keli šimtai žmonių protestavo už ir prieš imigraciją, sulaikyti du asmenys

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja Eltai patvirtino, kad proteste už viešosios tvarkos pažeidimą, vartotą necenzūrinę leksiką, sulaikytas vyras, jam gresia administracinė atsakomybė.
Vėliau ji taip pat patvirtino, kad sulaikyta dar viena moteris, kuri smogė kitai protestuotojai, už tai jai gali grėsti baudžiamoji atsakomybė, tuo metu nukentėjusioji yra ligoninėje.
Anksčiau generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sakė, kad į protestą papildomai sutraukta apie 240 pareigūnų, kas įprasta didesnės rizikos renginiuose, taip pat dalyvauja ugniagesių komanda tam atvejui, jeigu būtų atsinešta Molotovo kokteilių.
Protestuojančios jėgos Gedimino prospekte buvo atitvertos specialiais atitvarais.
Vidurdienį Vinco Kudirkos aikštėje skambėjo lietuviška muzika, renginį organizuojančio Nacionalinio susivienijimo atstovai ruošė plakatus, nešėsi Lietuvos vėliavas, čia buvo pastatyta scena, kur skambėjo protesto kalbos.
Į aikštę atvykusios policijos pareigūnų pajėgos, taip pat – Nacionalinio susivienijimo pasamdyti privačios saugos tarnybos darbuotojai.
Policija taip pat tikrino protestuojančiųjų kuprines.
Dar vieną akciją panašiu metu Lukiškių aikštėje organizavo viešoji įstaiga „Sienos grupė“, raginanti neskatinti neapykantos.
Baimėmis dėl migracijos naudojasi kraštutinės jėgos
Proteste prieš rasizmą dalyvaujantys protestuotojai nenorėjo kalbėtis su žurnalistais, tačiau viena protesto dalyvių Simona teigė – savaime turėti dešiniąsias pažiūras ir pergyventi dėl tautos išlikimo nėra blogai, tačiau, pasak jos, istorija rodo, kad su tuo susijusiomis baimėmis naudojasi kraštutinės jėgos.
„Labai smarkiai tomis baimėmis, labai dažnai naudojasi ultra dešinė, (…) ultra dešinė yra nesveika, tai žinome istoriškai. Pro ten (kitą mitingą – ELTA) prasiėjus jau galima matyti nacistinės simbolikos, tai svarbu išreikšti ne vien savo antirasistinę poziciją stovint čia, bet ir pasakyti – negerai, kai mes vaikštome tarp fašistų“, – kalbėjo ji.
Pasak protestuotojos, apie migracijos politiką būtina diskutuoti, tačiau negali leistis į kraštutinumus.
Kitas protestuotojas Laurynas akcentavo, kad visuomenėje dėl socialinių tinklų platinamos informacijos gali stiprėti smurtas prieš žmones, kurie atrodo ir mąsto kitaip.
„Prieš tai šiandien ir protestuoju – prieš fašizmą ir rasizmą“, – žurnalistams sakė jis.
Šio protesto dalyviai laiko plakatus su šūkiais „Vakar – Juden Raus, šiandien – Lietuva lietuviams“, „Use your white privilege to end white privilege“ (liet. panaudokite savo „baltųjų pranašumą“, kad užbaigtumėte „baltųjų pranašumą“), „Vietinė propaganda slėpė rasizmą už melo apie „daugiatautiškumą“, kapitalistinė propaganda slepia rasizmą už melo apie „nacionalinius interesus“.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė Policijos departamentui ir Viešojo saugumo tarnybai (VST) šeštadienį Vilniuje sustiprinti pajėgas ir pasirengti galimiems incidentams per skirtingų pozicijų protestus dėl imigracijos.
Jau skelbta, kad jame žada dalyvauti iki 400 žmonių, mitingo dalyviai skelbia esantys prieš deportacijas ir migrantų persekiojimą.
Organizatoriai teigia, kad Lietuvoje nėra masinės imigracijos krizės, imigrantų skaičius stabilizavosi ir nuo 2023 m. netgi mažėjo.
Sinica: jeigu toks migracijos mastas tęstųsi, nepažintume savo šalies
Seimo nario Vytauto Sinicos organizuojamas susirinkimas prieš masinę imigraciją vyksta už kelių dešimčių metrų, Vinco Kudirkos aikštėje. Politikas ragino protestuotojus elgtis kultūringai.
Tiesa, jis kėlė klausimus dėl Vilniaus savivaldybės sprendimo leisti abiems protestams vykti vienam šalia kito.
Partijos atstovai stovi su iškabomis „Neimportuokime nusikalstamumo“, „Sustabdykime masinę imigraciją“. Per protestą taip pat girdėjosi skanduotės „Lietuva lietuviams“.
Ant scenos pasisakė ir kovotojas Sergejus Maslobojevas – jis teigė nenorintis skatinti neapykantos, tačiau tikino, kad užsieniečiai turi gerbti vietos kultūrą ir tradicijas, sakė, kad Lietuva yra „mūsų namai ir mūsų atsakomybė“, teigė, kad ši žemė turi būti gerbiama, joje pirmiausia turi būti lietuvis.
V. Sinicos teigimu, mitingo tikslas – civilizuotai pasiųsti žinią valdžiai, kad laikas reikalauti pokyčių, Lietuvai nereikia masinės migracijos.
Politikas reikalauja, kad Lietuvoje neturi likti nusikaltimus darančių imigrantų, tam jis Seime registravo įstatymo pataisas – V. Sinicos teigimu, Lietuvai šiuo klausimu reikėtų sekti Danijos pavyzdžiu.
Anot politiko, iš pradžių leidimas išduotas 500 žmonių, tačiau protestuotojų atvyko daugiau, ir iš kitų miestų – Klaipėdos, Kauno ir Mažeikių.
Nacionalinio susivienijimo vadovas akcentavo, kad šio protesto tikslas yra reikalauti migracijos mastus, kurie, anot politiko, pastaraisiais metais yra „milžiniški“.
„Migracijos mastas yra per didelis, jeigu jis tęstųsi, mes nebepažintume savo šalies. (…) Yra ir kitų konkretesnių prašymų – dėl užsienio paslaugų centrų, kur verbuojami žmonės, uždarymo, kad lyg ir jau po truputį vyksta, truputį prasidėję, bet dar reikia tęsti, reikia mažinti kvotas, jeigu nėra pasiryžimo jų išvis atsisakyti“, – žurnalistams proteste sakė V. Sinica.
Šiame proteste dalyvaujantis, iš Kauno atvykęs Algis sakė, kad „lietuviai yra keičiami svetimšaliais“, nes gimstamumas šalyje mažėja, o užsieniečių daugėja.
„Dabar yra ES politika leftistinė, kairioji, tas multikultūralizmas, etninių daugumų nacionalinėse valstybėse naikinimas, praskiedžiant jas svetimšaliais, yra jų ideologijos dalis. Šita situacija naudojasi darbdaviai, kad pigesnės darbo jėgos atsivežtų“, – Eltai sakė protestuotojas.
Šiame proteste susirinkę žmonės atsinešė plakatus „Ar verta aukoti gyvybes už nelietuvišką Lietuvą?“, „Invaziniai musulmonai – uždelsto veikimo bomba Lietuvos stabilumui“, „Saugi ir lietuviška Lietuva svarbiau nei pigi, nekvalifikuota darbo jėga verslui“.
Šalyje pastaruoju metu kyla įtampų migracijos klausimais
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad įtampa migracijos klausimais didėja. Vis dėlto šalies vadovas pažymi, kad valdžia su tuo turėtų kovoti tiesiogiai, o ne pasinaudodama „kiaulės galvomis ar kažkuo kitu“.
Diskusijos dėl musulmonų bendruomenių ir galimos radikalizacijos sustiprėjo po incidentų prie Kauno mečetės. Rugsėjo 11 d. prie maldos namų susirinkusi baikerių grupė triukšmavo motociklais, garsiai leido muziką, skandavo šūkius ir demonstravo kiaulės galvą. Dėl įvykių teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Be to, kaip anksčiau skelbė naujienų portalas lrt.lt, Vilniaus centre galimai deginta musulmonų šventa knyga Koranas. Dėl šio incidento policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Tuo metu Lietuvos totorių bendruomenių atstovai viešai yra kėlę klausimų dėl Kauno mečetės valdymo ir vadinamojo antrojo muftiato vaidmens. Antrojo muftiato vadovas Aleksandras Beganskas savo ruožtu yra atmetęs kaltinimus dėl bendruomenės radikalėjimo ir teigė, esą demonstracijos prie Kauno mečetės buvo nukreiptos prieš musulmonų bendruomenę.
Prokuratūros duomenimis, Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijus R. Jakubauskas yra vienas įtariamųjų teisėsaugos atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl prekybos žmonėmis bei dokumentų klastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu.
Pirmasis apie įtarimus R. Jakubauskui pranešė portalas tv3.lt.
Pasak prokuratūros atstovės Gintarės Vitkauskaitės-Šatkauskienės, minėtame ikiteisminiame tyrime įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Nukentėjusiais šiame tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys.
(be temos)