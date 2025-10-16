Vilniuje įteikti svarbiausi savivaldybių metų apdovanojimai „Auksinės krivūlės“

Šiuos apdovanojimus organizuoja Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA), o skulptoriaus Ramūno Almino sukurtos statulėlės įteiktos dvidešimtą kartą.
Šiemet Aplinkos apsaugos ministerija „Už darnų atsinaujinančių išteklių panaudojimą ir aplinkos kokybės užtikrinimą“ „Auksinės krivūlę“ įteikė Šilutės rajono savivaldybei, Ekonomikos ir inovacijų ministerija „Už atvirumą investicijoms“ apdovanojo Radviliškio rajono savivaldybę.
Tradicinėje Kultūros ministerijos nominacijoje „Savivaldybė – kultūros puoselėtoja“ šiemet išrinkta Kupiškio rajono savivaldybė, o Finansų ministerija išskyrė Visagino savivaldybę „Už investicijų pritraukimą ir indėlį į regiono plėtrą“.
Krašto apsaugos ministerijos nominacijoje „Už glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos ir sąjungininkų kariais“ labiausiai įvertinta Šalčininkų rajono savivaldybė, Vidaus reikalų ministerijos nominacijoje „Už civilinės saugos stiprinimą“ statulėlę pelnė Jonavos rajono savivaldybė. Jai taip pat atiteko Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje nominacija „Už lyderystę įgyvendinant žaliąją transformaciją“.
„Už galingiausią Lietuvoje pastatytą vėjo jėgainių parką“ Energetikos ministerija apdovanojo Pagėgių savivaldybę, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerija „Už iniciatyvą ir ryžtą užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą bei stiprinti vietos socialinės globos sistemos integralumą“ – Rokiškio rajono savivaldybę.
Susisiekimo ministerija „Už visuomenei saugios susisiekimo infrastruktūros kūrimą“ įvertino Vilniaus rajono savivaldybę, Birštono savivaldybė apdovanojimą pelnė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigtoje nominacijoje „Už išvystytą infrastruktūrą, pritaikytą fiziniam aktyvumui ir sportui“.
„Auksinė krivūlė“ Sveikatos apsaugos ministerijos nominacijoje „Už inovatyvius sveikatos valdysenos sprendimus regionuose“ atiteko Pakruojo rajono savivaldybei, „Už iniciatyvas kurti saugesnę visuomenę ir svarų indėlį į resocializaciją“ statulėlę Alytaus miesto savivaldybei skyrė Teisingumo ministerija.
Lazdijų rajono savivaldybė apdovanojimą pelnė nominacijoje „Už vietinių pagal kokybės sistemas pagamintų maisto produktų ir žaliavų naudojimą“, kurią įsteigė Žemės ūkio ministerija. „Už ryšių su diaspora stiprinimą ir kraštiečių grįžimo skatinimą“ Užsienio reikalų ministerija įvertino Šiaulių miesto savivaldybę.
Lietuvos pramonininkų konfederacija „Už strateginį žingsnį kuriant aukštos pridėtinės vertės pramonės ekosistemą“ „Auksinę krivūlę“ įteikė Kauno miesto savivaldybei, Lietuvos verslo konfederacija „Už investicijų pritraukimą ir verslo plėtrą“ – Kauno rajono savivaldybei.
Tuo metu „Auksinės krivūlės riterio“ vardo laureatais tapo LSA prezidento pareigas 2019–2023 metais ėjęs socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, Labanoro seniūnas Vincas Jusys bei ilgametis Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys Donatas Krikštaponis.
Šie apdovanojimai teikiami asmenims už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui.
Lietuvoje yra 60 savivaldybių.
