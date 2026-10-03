Vilniaus apskrityje skelbiamas oro pavojus

Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė praneša tikėtiną oro pavojų. Ragina nusimatyti saugią vietą.
Pastarąjį kartą, rugsėjo 15 d. naktį, dėl pastebėto drono tikėtinas oro pavojus buvo skelbtas Vilniaus ir Kauno apskrityse.
Vėliau buvo informuota, kad dronas sunaikintas, tikėtinas oro pavojus buvo atšauktas. Jį Kaišiadorių rajone numušė iš Aviacijos bazės Šiauliuose pakilę sąjungininkų iš Italijos naikintuvai.
Dronas į Lietuvos oro erdvę įskrido iš Baltarusijos, jis turėjo sprogmenį.
Prezidentas Gitanas Nausėda teigė, jog į Lietuvos oro erdvę įskridęs, o vėliau numuštas objektas buvo Rusijos „Gerbera“ tipo dronas, kuris buvo skirtas pulti Ukrainą, tačiau buvo nukrypęs nuo kurso.
Rusijos karui Ukrainoje nesibaigiant, Lietuva pastaraisiais mėnesiais ne kartą fiksavo su oro erdve susijusius incidentus ir skelbė apie galimus pavojus. Vis dėlto iki šiol nė vienas į Lietuvos oro erdvę patekęs dronas nebuvo numuštas.
Lietuvos kariuomenė primena, kad statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuojami ir kitose Baltijos šalyse.
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