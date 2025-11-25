NKVC vadovas: mažai tikėtina, kad gaisras Ignalinos AE buvo tyčinis incidentas

„Kol kas tokios informacijos neturime. Labai mažai tikėtina versija. Aišku, praėjo labai mažai laiko, kad nustatyti visas aplinkybes, bet turime suprasti, kad teritorija yra viena iš griežčiausiai saugomų mūsų Respublikoje, tai jokios indikacijos nėra“, – antradienį vakare žurnalistams teigė V. Vitkauskas.
„Bet, kaip ir minėjau, turime sulaukti visos tyrimo medžiagos ir tada matytume bendrą paveikslą“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta, IAE teritorijoje kilęs gaisras buvo lokalizuotas, šiuo metu tęsiami gesinimo ir saugos užtikrinimo darbai.
Radiacinio pavojaus nėra
V. Vitkauskas taip pat akcentavo, kad radiacinio pavojaus nei gyventojams, nei aplinkai nėra.
„Bet vėlgi, reikėtų turbūt žiūrėti ir į perspektyvą, ką pasakys mūsų Radiacinės saugos centras (RSC), nes tą stebėseną turime atlikti ilgesnį laiko tarpą. Tai įsitikinsime, ar tikrai viskas tose normose. Bet pirminės indikacijos sako, kad pavojus eliminuotas“, – kalbėjo V. Vitkauskas.
RSC išplatintame pranešime taip pat teigiama, kad gaisras kilo viename iš žemiausios pavojaus klasės pastatų, o gyventojams nerimauti nėra ko.
Kol kas nėra informacijos, kad antradienį kilęs gaisras Ignalinos atominės elektrinės (IAE) teritorijoje būtų buvęs tyčinis incidentas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, tokia versija – mažai tikėtina.
IAE savo pranešime akcentuoja, kad vietoje atlikto radiacinio fono matavimo rodikliai neviršija nustatytų normų.
„Radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką neužfiksuota, užterštumo plitimo nėra. Įprasti technologiniai darbai bare laikinai sustabdyti, kol bus atlikti papildomi patikrinimai“, – teigia IAE.
Gaisras įvyko vykdant dezaktyvavimo darbus
IAE paskelbtame pranešime taip pat teigiama, kad gaisras kilo pakrovus naują radioaktyviųjų atliekų partiją į taip vadinamą šratasvaitę.
„Vykdant dezaktyvavimo darbus ir į šratasvaitė (atliekų paviršiaus apdorojimo įrenginį) pakrovus naują radioaktyviųjų atliekų partiją (metalą), po trumpo laiko pasigirdo duslus garsas ir iš šratasvaitės oro filtravimo įrenginio pasklido dūmai. Įrenginyje automatiškai sustabdytas darbas, personalas evakuotas pagal procedūras“, – rašo IAE.
„Įvykis įvyko IAE saugomoje teritorijoje atskirame radioaktyviųjų atliekų tvarkymo komplekse, kuris nuo pagrindinių jėgainės blokų yra nutolęs daugiau nei 250 metrų. Šiame komplekse atliekamas pirminis A klasės, labai mažai radioaktyviųjų atliekų, dezaktyvavimas“, – priduriama pranešime.
Šiuo metu atliekamas tyrimas išsamus įvykio tyrimas ir nustatinėjamos tikslios priežastys. Nustačius priežastis, darbai bus atnaujinti laikantis papildomų saugos priemonių, nurodo IAE.
Buvo evakuoti 9 žmonės, sužeistų – nėra
Kaip skelbta, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) antradienį pranešė, kad gaisras kilo viename iš žemiausios pavojaus klasės pastatų.
Pranešimas apie gaisrą gautas 16 val. 37 min., o ugniagesiai į įvyko vietą atvyko 16 val. 40 min.
Iš pastato buvo evakuoti 9 žmonės, sužeistų asmenų nėra. 17 val. 05 min. gaisras buvo lokalizuotas, šiuo metu tęsiami gesinimo ir saugos užtikrinimo darbai.
Gyventojai foninės gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės matavimų duomenis gali stebėti Radiacinės saugos centro interneto svetainėje.
Naujausi komentarai