Vaizdo įraše – šokiruojantis žiaurumas: ožį sviedė į pelkę

Filmuota medžiaga savo feisbuko paskyroje dalijosi asociacija „Gyvūnų užuovėja“. Anot jos, incidentas fiksuotas Jurbarko rajone, Viešvilėje.
Šokiruojančiame vaizdo įraše matyti, kaip vyras už ragų laiko ožį ir, pakėlęs jį, iš visų jėgų sviedžia gyvūną į netoliese esančią pelkę.
Fone taip pat girdėti garso įrašas, kuriame sakoma: „Tau reikia greičio, tau reikia dominuoti, tau reikia veiksmo, tau nereikia judėti, tau reikia eit kiaurai, kad jie sakytų…“.
Toks vaizdas iškart susilaukė internautų pasmerkimo, o asociacija „Gyvūnų užuovėja“ savo ruožtu kreipėsi ir į policiją, ir į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT).
„Prašome kuo plačiau dalintis šiuo pranešimu ir rašyti skundus tiesiogiai Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kad kuo skubiau būtų pradėtas tyrimas ir užkardyti bet kokie panašūs veiksmai“, – feisbuke rašė asociacija.
„Gyvūnų užuovėja“ taip pat teigė, kad vaizdo įraše užfiksuoto vyro tapatybė – jiems žinoma, ir esą vyras „jau ne pirmą kartą turi kuo didžiuotis“.
„Kauno diena“ dėl incidento kreipėsi į policiją ir VMVT. Gavę tarnybų atsakymus, publikaciją papildysime.
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