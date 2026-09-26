Vaiko teisių specialistai spalį baigs tikrinti bažnyčiose su vaikais dirbančiųjų QR kodus

„Patikrinimai, ar visi bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbantys žmonės turi specialius QR kodus, buvo pradėti šių metų rugpjūčio mėnesį ir dar nėra baigti. Šiuo metu vis dar renkame informaciją bendradarbiaudami su šių bendruomenių atstovais. Planuojama, kad patikrinimai bus baigti ir apibendrintus rezultatus turėsime spalio mėnesį“, – Eltai nurodė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Alina Žilinaitė.
Apie ketinimą patikrinti dirbančiųjų su nepilnamečiais QR kodus vaiko teisių specialistai pranešė teisėsaugai paskelbus apie du kunigus, kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
Rugsėjo pradžioje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė teigė, kad specialistai, patikrinę dalį QR kodų, pažeidimų nenustatė.
Nuo 2024 m. lapkričio įsigaliojo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, numatantys prievolę tikrinti su nepilnamečiais dirbančius asmenis. Jie privalo turėti specialų elektroninį dokumentą – QR kodą, leidžiantį patikrinti, ar asmuo nėra teistas už seksualinius ar kitus sunkius nusikaltimus.
Kaltinimai dviem kunigams
Kaip skelbė ELTA, rugpjūčio viduryje Generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Romos katalikų Bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje.
Dvasininkas Tadas Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Šiuos nusikaltimus, kaip įtariama, kunigas galėjo vykdyti daugiau nei 20 metų.
Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kunigui Ryšardui Peciunui, taip pat dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jis kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais.
Rugsėjo viduryje Vilniaus apygardos teismas pradėjo iš esmės nagrinėti R. Peciuno bylą, prokuroras paskelbė kaltinamąjį aktą, pradėtas įrodymų tyrimas.
Tačiau teismui šią savaitę nepavyko pradėti T. Švedavičiaus bylos nagrinėjimo, nes seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas kunigas neseniai pasisamdė naują advokatą.
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