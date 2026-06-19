Vadovavimą Krašto apsaugos savanorių pajėgoms perėmė pulkininkas Ramūnas Jurskis

Per Trakuose vykusią ceremoniją pareigas paliekantis KASP vadas pulkininkas Darius Vaicikauskas perdavė pajėgų vado simbolį – skeptrą, Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius pulkininkui įteikė kovinę Krašto apsaugos savanorių pajėgų vėliavą.
„Daugiau nei tris dešimtmečius Krašto apsaugos savanorių pajėgos įrodė, kad yra neatsiejama Lietuvos kariuomenės ir valstybės gynybos dalis. Savanoriai savo vertę ne kartą įrodė tiek tarptautinėse operacijose kartu su sąjungininkais, tiek padėdami valstybei COVID-19 pandemijos suvaldyme ir neteisėtos migracijos iššūkiuose“, – per ceremoniją sakė kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.
Vadovavimą KASP perdavęs D. Vaicikauskas tarnybą tęs Sausumos pajėgų vado pavaduotojo pareigose.
Buvusiam KASP vadui už nuopelnus stiprinant krašto apsaugą ir valstybės saugumą įteikta krašto apsaugos ministro dovana – vardinis ginklas. Estijos, Latvijos ir Lenkijos savanoriškųjų pajėgų vadai įteikė apdovanojimus už konstruktyvų tarpusavio bendradarbiavimą.
Pulkininkas R. Jurskis į naujas pareigas ateina iš Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo. 2019–2021 metais jis tarnavo KASP štabo viršininku. Jis taip pat yra tarnavęs mechanizuotoje pėstininkų brigadoje „Geležinis vilkas“ bei vykdęs Inžinerijos bataliono vado pareigas.
Karininkas dalyvavo tarptautinėse operacijose Irake bei Afganistane.
R. Jurskis apdovanotas Lietuvos krašto apsaugos sistemos, NATO ir JAV kariuomenės medaliais.
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